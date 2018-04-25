Падение Сержа Саргсяна в Армении является плохим знаком для Владимира Путина

Изабель Мандро, Le Monde

Армянский руководитель часто подвергался критике за то, что он заимствует кремлевскую модель по передаче полномочий президента премьер-министру, пишет корреспондент Le Monde Изабель Мандро.

Это не "цветная революция", скорее "бархатная" - таков был месседж оппозиционера Никола Пашиняна, беспрестанно повторяемый многими армянами, вышедшими на улицу с требованием ухода премьер-министра Сержа Саргсяна. И протесты не ориентировались ни на какие "интересы США, Евросоюза или России", уверил депутат, отсылая к излюбленной в Москве риторике о западном вмешательстве в восстания на постсоветском пространстве. Не было и дискуссий, которые раскололи бы армян на прозападных и пророссийских, как это произошло на Украине в 2014 году. Однако отставка Саргсяна всего лишь после 11 дней митингов в этой маленькой кавказской стране - союзнице России имеет все признаки плохой новости для Путина, отмечает автор.

События в Армении пришлись очень не вовремя для Москвы: на днях, 7 мая, пройдет официальная инаугурация главы российского государства на новый шестилетний срок.

"Это никоим образом не отразится на российской власти, Саргсян будет восприниматься как слабый политик, который сдался", - ограничивает значение армянских событий Андрей Колесников, политолог Московского Центра Карнеги. "Но на этот раз, - добавляет он, - Кремлю сложно будет винить американский Госдеп".

"Поздравляю граждан Армении с тем, что они добились своего", - отреагировал в Twitter Алексей Навальный. По мнению главного оппозиционера Кремлю, который сам призывал к новым митингам в России 5 мая, за два дня до инаугурации Путина, "лучший способ взаимодействия с политиками, желающими пожизненно занимать свои должности - выход на улицы. Немного смелости и настойчивости - все сразу становится на свои места".

Источник: Инопресса