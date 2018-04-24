Желание депутатов Киевсовета выпить водки, помноженное на некомпетентность чиновников КГГА, поставило Киев на грань техногенной катастрофы

Прости, Киев, но у нас серьезные проблемы. Могли ли вы представить, что желание депутатов Киевсовета выпить водки, помноженное на некомпетентность чиновников КГГА, может поставить столицу Украины на грань техногенной катастрофы? Нет? Тогда вы ошиблись в своих предположениях. Ситуация в Киеве сейчас именно такая. Они доигрались. А теперь подробнее.

Когда я шел на выборы, то одним из пунктов моего плана было возвращение "Киевэнерго" и его активов из-под контроля Ахметова в собственность киевской общины. Я об этом неоднократно говорил, четко озвучивал последовательность процессов, но часто слышал в ответ, что это невозможно и что это – популизм. И в том, что Кличко решил потом реализовать эту часть моего плана, нет ничего плохого. Наоборот. Плохо то, как он это делает. Я изначально планировал вернуть "Киевэнерго" и нанять через открытый конкурс западную управляющую компанию.

У мэра Киева другое решение. Он решил не отдавать это предприятие в управление, а пошел через создание... коммунального предприятия. А как известно, убыточные коммунальные предприятия – это уже коронная фишка Киева. Особенно меня впечатлила история, когда убыточным было коммунальное предприятие, которое занимается парковками в Киеве. Понимаете? Сдача в аренду киевского асфальта автолюбителям была убыточной? Как такое получилось? Это вопрос не ко мне, а к тем, кто этим занимался.

Но давайте вернемся к "Киевэнерго". Вернее, к его переходу в собственность киевлян и под управление киевских чиновников. Вот тут начинается самое интересное. Выяснилось, что те, кого в КГГА выбрали для этой функции, не готовы к передаче и, мягко говоря, не понимают всех процессов управления. Нет у них опыта, знаний и компетенций.

Дело в том, что 26 апреля этого года заканчивается договор между ПАО "Киевэнерго" и КГГА об управлении тепловыми сетями, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательным заводом "Энергия", заключенный в 2001 году. А теплосети все еще не переданы на баланс Киева. И чтоб не нарушить технологический процесс, нужно было сделать три действия:

- на сессии Киевсовета депутаты должны были проголосовать за продление срока передачи тепловых сетей до 1 мая;

- на той же сессии Киевсовета депутаты должны были проголосовать за продление сроков передачи ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и завода "Энергия" до 1 июля 2018 года. А иначе они встанут;

- на основании вышеперечисленных решений закупить газ и продолжить обслуживание вышеперечисленных активов.

Но! Депутаты Киевсовета вместе с мэром Кличко решили пойти своим путем. Заседание горсовета состоялось 19 апреля, но депутатский корпус дважды отказался рассматривать вопрос как неотложный вне очереди, а поставил в конец заседания. А в повестке заседания 327 вопросов. Вероятность его решения стала равна нулю. Это показывает, насколько они осознают проблемы Киева и киевлян.

За тот пленарный день депутаты рассмотрели только 40 из них, предпочитая горячей воде для киевлян создание нескольких скверов, Музея археологии на Почтовой площади и наименование улиц. По состоянию на 17.15 по результатам сигнального голосования в зале осталось 16 депутатов из 120, и заседание перенесли на вторник, 24 апреля. Говорят, что основной причиной исхода депутатов из зала Киевсовета, вместо голосования о горячей воде для киевлян, было то, что депутаты ушли праздновать день рождения Пилипишина, на котором их видели, и на сессию не вернулись. Это все, что вы должны знать о тех, кого избрали для управления Киевом.

А теперь в мэрии и Киевсовете осознали, что создали проблему. Думаете, будут каяться и просить прощения? Нет. Думаете, привлекут экспертов и профильных специалистов? Нет! Они сегодня планируют провести брифинг и рассказать, что это либо Ахметов в этой проблеме виноват, либо еще кто-то, и надо объявлять чрезвычайное положение и спасать ситуацию. Я точно не являюсь симпатиком Ахметова и считаю его виноватым во многих вопросах, но тут стопроцентно не его вина. Тут вина некомпетентных и жадных людей, которые захотели сесть на потоки, которые генерирует эта компания, но которые не смогли рассчитать свои силы и трезво оценить свои возможности. А теперь они начнут рассказывать сказки и орать благим матом: "Помогите!".

Ситуация крайне сложная. И вина за все негативные последствия будет именно на виновниках этой проблемы – на руководстве Киева. Кличко и депутаты Киевсовета будут придумывать отговорки, но вы теперь точно знаете, кто виноват в том, что Киев может остаться без теплой воды, а 25% всего перерабатываемого мусора осядет на наших улицах. Понятно, что проблему постараются решить с минимальными потерями для киевлян. Но понятно и другое, что такие проблемы будут появляться и впредь, а в результате этого у нас впереди возможна осень без горячей воды и холод в киевских квартирах зимой. И не говорите потом, что я не предупреждал.

И на закуску четкая хронология со всеми вытекающими результатами:

- 26 апреля 2018 года истекает срок соглашения между ПАО "Киевэнерго" и КГГА об управлении тепловыми сетями, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательным заводом "Энергия", заключенного в 2001 году;

- для сохранения беспрерывности технологического процесса в работе теплового блока столицы КГГА подготовила решение о продлении сроков передачи тепловых сетей до 1 мая, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и завода "Энергия" – до 1 июля 2018 года;

- на сессии Киевсовета, которая состоялась 19 апреля, решение не было рассмотрено и утверждено. Это значит, что с 26 апреля соглашение утрачивает свою силу;

- в 0.00 27 апреля ПАО "Киевэнерго" будет вынуждено прекратить газоснабжение ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, поскольку в противном случае компанию могут обвинить в несанкционированном заборе газа, что предусматривает уголовную ответственность;

- отключение ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 от газоснабжения означает их полную остановку. Без горячей воды останется 80% киевлян, которых обеспечивают теплоносителем ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6;

- остановка ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 несет риски для всей энергосистемы Украины, так как эти объекты являются его важной составляющей;

- подача газа будет прекращена и на мусоросжигательный завод "Энергия", соответственно, работа предприятия будет невозможна. Это грозит Киеву техногенной катастрофой, так как на сегодняшний день завод "Энергия" перерабатывает 25% столичного мусора, а это более 20 тыс. тонн в месяц. Кроме того, завод "Энергия" обеспечивает горячим водоснабжением порядка 300 домов на Позняках;

- к ПАО "Киевэнерго" обратилось ГП "Энергорынок", которое озабочено сложившейся ситуацией. Сейчас идут совместные совещания в "Укрэнерго", цель которых – найти выход из кризисной ситуации. "Киевэнерго" готовит обращение к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить техногенной катастрофы в Киеве и кризиса в украинской энергетике.

Источник: Гордон