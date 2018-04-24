Бескровное восстание в Армении закончилось отставкой. Будут ли новые мирные революции?

Анна Немцова, The Daily Beast

"Президент Армении Серж Саргсян во многом был образцом постсоветского авторитарного правителя", - пишет корреспондент The Daily Beast в Москве Анна Немцова.

Армяне критиковали его за злоупотребление полномочиями, жестокие преследования оппозиции, манипулирование объективными фактами или их игнорирование. Саргсян 10 лет цеплялся за президентское кресло, упустив момент, когда еще можно было уйти хоть с каплей достоинства, полагает автор статьи.

"Поэтому то, что случилось с Саргсяном, теперь важный пример для всех постсоветских стран, - подчеркивает журналистка. - Настал день, когда вся Армения восстала против него, и ему некуда было деваться. Не сработала ни его уловка сделать себя премьер-министром (как однажды сделал Путин), ни приказ о массовых задержаниях, ни угрозы разрушить жизнь своих критиков".

Даже Москва, всегда поддерживавшая правление Саргсяна, хранила молчание и занимала нейтральную позицию, в то время как тысячи студентов, пенсионеров, священников и солдат в течение 11 дней безостановочно скандировали: "Отвергни Сержа!" "В последней попытке удержать власть Саргсян обвинил оппозицию в прозападной и антироссийской позиции, но народ отринул этот аргумент как очередную ложь", - говорится в статье.

"Поймите, пожалуйста, это очень важно: мы больше всего хотели сменить власть, у нас была очень простая повестка - мы отвергли Саркисяна, и никто не думал о Москве. Мы протестовали против политики в Армении, против Саргсяна, - сказал The Daily Beast армянский политолог Артур Паронян. - Кремль не вмешивался, не нарушал ход нашего революционного процесса, опасаясь просчитаться, как на Украине".

"Мария Захарова из МИД России, обычно критикующая антиправительственные протесты, воздала должное сплоченности армянского народа в трудной ситуации", - отмечает Немцова. "Армения, Россия всегда с тобой!" - написала Захарова в Facebook.

Но не все в Москве радуются результатам новой "бархатной революции". Прокремлевский аналитик Сергей Марков сказал The DailyBeast: "Все цветные революции устраивают американские структуры: на Украине это было ЦРУ, а в Армении - Джордж Сорос, он проплатил этот госпереворот, серьезное нарушение демократии".

"Американский Facebook - это инструмент. Сегодня его использовали в Армении, завтра могут использовать в Белоруссии, Казахстане, а затем в России", - сказал Марков.

По его словам, Москву армянская революция шокировала. "Это невероятная новость, но наши государственные каналы передают из Еревана очень короткие и скудные репортажи, потому что просто не знают, как реагировать", - признал он. Но, по словам Маркова, ему "лично никогда не нравился Саргсян и то, как он узурпировал власть; он унижал и оскорблял армянский народ".

Независимый наблюдатель Сара Ходжоян отметила: "Саргсян проявил себя как человек, способный покинуть свой пост. Для других лидеров это пример того, как уходить в отставку, пока не стало слишком поздно".

Источник: Инопресса