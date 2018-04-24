Армяне нанесли удар по политической модели Путина

Президент Армении Серж Саргсян был верным клиентом Владимира Путина. Но он недооценил своих граждан, когда попытался воспроизвести классический путинский маневр, пишет в редакционной статье The Washington Post.
"Поскольку конституция ограничивает пребывание на посту президента двумя сроками, он протолкнул конституционную поправку, передающую большинство исполнительных полномочий премьер-министру, а затем добился того, что парламент назначил на этот пост его самого (хотя годами отрицал такое намерение), - сообщает издание. - Результатом стали 11 дней нарастающих массовых демонстраций, которые в понедельник вынудили Саргсяна отказаться от поста".
"Неясно, приведет ли уход Саргсяна к настоящим переменам в правительстве Армении или к изменению ее раболепной позиции по отношению к Кремлю", - отмечается в публикации. Тем не менее народное восстание наносит удар по продвигаемой Путиным авторитарной политической модели.
"Путин, несомненно, воспримет этот отпор неверно", - полагает издание. Российский правитель и его клика неспособны признать возможность спонтанных политических бунтов возмущенной общественности: по их мнению, это результаты государственных заговоров.
"По правде говоря, можно с уверенностью сказать, что администрация Трампа не имеет никакого отношения к событиям в Армении, - пишет издание. - Единственной реакцией США на демонстрации было слабое заявление посольства в Ереване, в котором оно просило правительство о "сдержанности", а протестующих призывало "предотвратить эскалацию напряженности".
"Армян заставили выйти на улицу не иностранные провокации, а тот факт, что ставка Саргсяна на Россию не оправдалась", - считают авторы статьи. Все десять лет правления Саргсяна экономика пребывала в стагнации, около 10% населения покинуло страну, 30% армян оказались за чертой бедности.
Можно ожидать, что Путин прижмет любого, кто станет преемником Саргсяна на посту премьер-министра, но жизнь армян от этого лучше не станет. "Скорее, это усилит их сопротивление бандитской, коррумпированной и экономически провальной модели, иными словами - путинизму", - подытоживает The Washington Post.
Источник: Инопресса