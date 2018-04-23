Киев мечтает об автокефалии для православной церкви

Стефан Сиохан, Le Figaro

Этот проект нацелен на упрочение национального устройства путем отрыва от влияния Московского Патриархата, пишет вLe Figaro журналист Стефан Сиохан.

Украинские власти приступили к процессу создания единой Украинской поместной автокефальной православной церкви, соединяющей различные ветви, присутствующие на украинской территории, говорится в статье.

Вопросы памяти и идентичности часто скрыты за нынешним конфликтом между двумя странами. Однако в 988 году именно в Киеве родилась славянская православная цивилизация, во время Крещения Киевской Руси великим князем Владимиром, наследие которого оспаривают украинцы и русские. В результате исторических потрясений Украина является единственной современной восточнославянской страной, у которой нет национальной автокефальной, то есть независимой, церкви, отмечает журналист.

Петр Порошенко рассказал, что в Турции на Пасху он встретился со Вселенским Патриархом Варфоломеем и в ходе семичасовой беседы обратился к нему с просьбой о томосе, декрете о создании единой Украинской поместной автокефальной православной церкви, передает автор.

Сегодня 70% украинцев исповедуют православие, в то время как на территории страны существуют три православные церкви. Небольшая Украинская автокефальная православная церковь, созданная в 1921 году, а затем разгромленная советским режимом. С тех пор всемогущей стала Украинская православная церковь Московского Патриархата. Но в 1992 году в результате раскола появилась Украинская православная церковь Киевского Патриархата, непризнанная конкурирующей российской православной церковью, поясняет Сиохан.

"Режим Януковича разрешал Московскому Патриархату делать все, что захочется, раздавая ему деньги и земли. То же самое, правда, в менее грубой манере, делает нынешнее правительство, поддерживая Киевский Патриархат", - комментирует Андрей Залинский, греко-католический теолог, профессор Киево-Могилянской академии и военный священник в Донбассе.

Позиция церквей в отношении зарождающейся войны спровоцировала "разрыв". Московский Патриархат поддержал аннексию Крыма. На Востоке его священники заняли двойственную позицию по поводу сепаратистского восстания, говорится в статье.

"Московский Патриархат вместе с российским государством отказываются признавать существование Украины как независимого государства", - заявил летом 2014 года Патриарх Киевский Филарет.

"Отсутствие признания Константинополем - главная причина, по которой прихожане остаются верны Русской православной церкви, многие священники сменят церковь после признания", - считает Иван Сидор, священник Киевского Патриархата.

По данным опроса Центра Разумкова, в 2006 году всего 15% украинцев отождествляли себя с Киевским Патриархатом; в 2017 году их уже около 40%, по сравнению со всего лишь 25% верующих Московской церкви, которая сохраняет свое влияние в Донбассе и, само собой разумеется, в аннексированном Крыму, сообщает журналист.

"Из месяца в месяц Россия постепенно утрачивает один из своих главных векторов влияния на Украине. Петр Порошенко надеется на создание единой Украинской поместной автокефальной православной церкви в этом году, по случаю 1030-й годовщины Крещения Киевской Руси, это куда более важное историческое наследие для двух стран, нежели угольные шахты Донецка", - пишет Сиохан.

Источник: Инопресса