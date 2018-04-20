Заблокировать "Телеграм"? Проще сказать, чем сделать!

Роскомнадзор блокирует популярный мессенджер "Телеграм", по крайней мере, теоретически. На практике ситуация, прежде всего, показывает, насколько в этой дуэли силы разработчиков "Телеграм" превосходят силы Роскомнадзора, пишет журналистка немецкого Der Spiegel Инна Хартвих.

Вероятно, ни над одним российским учреждением не смеются так, как на Роскомнадзором, пытающимся отобрать у многих россиян то, с помощью чего они чувствуют себя свободными. "Телеграм" - это глобальная история успеха под знаком "Сделано в России", основой которой стали не нефть и газ, - отмечает журналистка. - Однако российское правительство видит в "Телеграме" проблему".

Очевидно, в Роскомнадзоре не ожидали, насколько хорошо технически проработан "Телеграм" и насколько наглыми являются его разработчики. Действия Роскомнадзора показывают, как российский аппарат власти воспринимает интернет, полагает журналистка.

Роскомнадзор всегда принимает меры там, где видит угрозу безопасности народа. Прежде всего, он беспокоится об интернете и блокировке определенных сайтов или приложений, будь то платформа деловых контактов LinkedIn или приложение-рация Zello. Обе службы заблокированы, как и 120 тыс. российских сайтов. Однако регулярно в поле зрения наблюдательного органа попадают и страницы оппозиционера Алексея Навального, Википедия, Facebook, Twitter и YouTube, передает издание.

"Телеграм" действует ловко: служба постоянно меняет свои IP-адреса, с помощью Push-уведомлений информирует пользователей о том, как обойти блокировку, и таким образом уклоняется от штрафной меры. То, что приложение все еще работает и его по-прежнему хотят использовать многие, имеет забавные последствия: так, например, даже государственные органы рассылают своим сотрудникам инструкции о том, как обойти блокировку. И даже заместитель руководителя министерства связи и массовых коммуникаций, которому подчиняется Роскомнадзор, разъясняет, как использовать VPN-сервисы для дальнейшего использования "Телеграм".

"Ситуация говорит, по крайней мере, об одном: в вопросах блокировки всего, что имеет антигосударственное содержание, российские власти еще не зашли так далеко, как китайцы. Однако они практикуются в этом. Они объявили о проверке Facebook до конца 2018 года. Если американский концерн по-прежнему будет отказываться от кооперации с ФСБ - в частности, путем переноса серверов в Россию, - Роскомнадзор заблокирует Facebook. А потом и Twitter. И, может быть, YouTube. А пока надо набить руку на "Телеграме", - пишет автор в заключение.

Источник: Инопресса