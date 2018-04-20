Новейшие финансовые санкции Америки против России чрезвычайно жесткие

Найджел Гоул-Дэвис, Independent

"Публичный конфликт на этой неделе между Белым домом и Никки Хейли, постпредом США при ООН, внес неразбериху в американскую политику санкций. Но это не должно затушевывать более значимый момент: ранее в этом месяце Америка ввела на данный момент самые далеко идущие санкции против России. Это стало поворотным моментом в американо-российских отношениях, ибо Америка перешла в наступление в долгой борьбе за влияние, которая ведется экономическими методами", - пишет бывший британский посол в Белоруссии и бывший глава экономического департамента британского посольства в Москве Найджел Гоул-Дэвис в статье для Independent.

"Со времен окончания холодной войны Запад пытался включить Россию в мировую экономику", - пишет автор, уточняя, что, кроме всего прочего, преследовалась стратегическая цель: мол, "глобализация России приведет к ее нормализации".

"Владимир Путин согласился только на часть этой сделки. Он понимал, что Россия может получить выгоду от включения в мировую экономику, но не собирался способствовать осуществлению западного видения будущего его страны", - полагает Гоул-Дэвис.

Во внутренней политике он установил "суверенную демократию" - демократические формы, подчиненные государственному контролю. Во внешней политике он стремился к "суверенной глобализации": взаимозависимости, подчиненной российской власти, утверждает автор.

"Эти конкурирующие планы - западная интеграция, основанная на соблюдении закона, и российская суверенная глобализация - были несовместимы. Они не перенесли непосредственный контакт на Украине в 2014 году", - говорится в статье.

Первые санкции против России не были особо эффективными, отмечает автор. Но новейшие финансовые санкции Америки, объявленные 6 апреля, изменили правила игры в четырех направлениях. Во-первых, они чрезвычайно жесткие и распространяются не только на непосредственных партнеров их субъектов. "Их целью является отрезать попавшие под санкции организации от реальной вовлеченности в мировую экономику", - пишет Гоул-Дэвис.

"Во-вторых, санкции затронули компании, акции которых котируются на бирже. Многие олигархи считали регистрацию на бирже в Лондоне, Нью-Йорке или Гонконге способом защитить корпоративные активы от западных санкций, как и от российского государства. Они утратили эту защиту", - говорится в статье.

"В-третьих, санкции создают неопределенность в более широком масштабе. Никто не знает, кто будет следующим. Россия столкнулась с новым системным риском: ожидания американских санкций для оценки ее перспектив сейчас не менее важны, чем цены на нефть", - рассуждает автор.

В-четвертых, Америка продемонстрировала готовность понести урон, чтобы реализовать санкции, отмечает он.

"Если Европа последует примеру Америки, то жизнь российской глобальной элиты - основной группы, поддерживающей власть Кремля, - станет действительно очень некомфортной", - заключает Гоул-Дэвис.

Источник: Инопресса