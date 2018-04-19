Немецкие спецслужбы: русские хакеры атаковали 2,8 тыс. маршрутизаторов по всему миру

Спецслужбы ФРГ подтвердили обвинения Великобритании и США, направленные против Кремля и его предполагаемых хакеров, сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Как стало известно NZZ, от атак хакеров пострадали 2,8 тыс. сетевых маршрутизаторов по всему миру. Действия хакеров связывают с группой под названием Berserk Bear, которая, предположительно, связана с правительством. Национальный центр кибербезопасности при Федеральном управлении по информационной безопасности в Бонне инициировал меры по отражению кибератак, передает издание.

Ранее Кремль отклонял обвинения, подчеркивая, что ни США, ни Великобритания не предоставили соответствующих доказательств. Однако последнее в случае с подобными атаками сделать сложно: профессиональные хакеры маскируют свою деятельность и осуществляют атаки с компьютеров в нескольких странах, поясняет автор публикации Марк Феликс Серрао.

По оценке немецких спецслужб, за последние годы в России накоплен значительный опыт кибернападений и со знаниями и опытом близких к Кремлю хакеров сегодня не может помериться силами ни одна европейская страна. В немецких спецслужбах в связи с этим надеются на изменения в национальном законодательстве: в то время как Америка, Россия и Китай давно реагируют на подобные атаки на инфраструктуру ответными мерами вплоть до разрушения украденных данных на серверах хакеров с помощью вредоносных программ, в Германии для таких шагов отсутствует правовая база, говорится в статье.

Источник: Инопресса