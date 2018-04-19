Глава МИД Австрии: "Мы не высылаем дипломатов"

Штефан Лёвенштайн, Frankfurter Allgemeine

Ее считают глубоким знатоком ближневосточного региона: министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль говорит в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung о высылке российских дипломатов и сирийском конфликте.

Решение о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля" принималось каждым государством в отдельности, подчеркивает в интервью министр. "Мы в нашей внешнеполитической практике не прибегаем к высылке дипломатов - неважно, о каком государстве идет речь", - сказала Кнайсль.

По словам министра, в настоящий момент существует "много других ситуаций, развитие которых требует внимания": "Я довольна тем, что могу обмениваться соображениями с Сергеем Лавровым. Есть много интересных тем, о которых можно говорить, в том числе об Украине и таких региональных конфликтах, как сирийский".

"Сирийский конфликт в определенном смысле является продолжением многих конфликтов в регионе, - указала Кнайсль. - Это и война в Ираке, начатая в 2003 году, и многолетняя гражданская война в Ливане, начавшаяся в 1975-м. Война заместителей, которую ведут Саудовская Аравия и Иран, отражаются на многих странах. Сюда примешивается и "курдский вопрос". Страны Залива уже вложили много денег и политического капитала. Речь идет и о самом Дамаске, самом старом из арабских городов. Сегодня в регионе ведется война, подобная Тридцатилетней, когда на смену серьезным военачальникам пришли мародерствующие наемники".

Останавливаясь на вопросе распределения беженцев внутри ЕС, министр высказала мнение, что "к решению этой комплексной задачи нельзя подходить лишь с позиции квот". "Такие страны, как Словакия и Венгрия, активно задействованы в финансовом плане и в плане предоставления персонала для защиты внешних границ ЕС, а также в African Trust Fund в Ливии. Следует учитывать не только количество принятых беженцев, но и политический вклад каждой страны-члена", - считает Кнайсль.

Источник: Инопресса