Жители Армении устали от безраздельной власти

Маркус Акерет, Neue Zürcher Zeitung

Уже несколько дней тысячи людей протестуют в центре столицы Армении против перехода бывшего президента на должность премьер-министра. В протестах находит выражение и общее недовольство политикой в Армении, пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет.

Переход бывшего президента Сержа Саргсяна на должность премьера не является для него шагом назад: с момента внесения изменений в конституцию в 2015 году, первым лицом в этой закавказской республике, некогда являвшейся частью СССР, является не президент, а глава правительства. В отличие от поста президента, срок пребывания на котором ограничен, в должности премьер-министра Саргсян сможет править как угодно долго, пока он будет получать большинство голосов, говорится в статье.

Начиная с прошлой пятницы на улицы Еревана выходят все больше граждан, однако единой стратегии у оппозиции нет - некоторые члены парламентских фракций, которые не относятся к Республиканской партии и ее союзникам, также были в числе тех, кто выбрал Саргсяна.

Для Никола Пашиняна, лидера протестов, а также для его сторонников и тех жителей Армении, которые на протяжении пяти дней выходят на улицы, рокировка на верхушке власти является еще одним доказательством того, как мало политика прислушивается к общественному мнению. Саргсян преподнес поправки к конституции в 2015 году как укрепление демократического контроля правительства, то есть то, что предполагало живой политический ландшафт. Если бы Саргсян не перечеркнул свои аргументы тем, что сам прибрал к рукам главный пост в стране, парламентская система, возможно, действительно привела бы к развитию плюрализма. Однако теперь политика, вероятно, будет продолжаться в старом стиле, полагает Акерет.

"Недовольство плохой экономической ситуацией, слишком большая, по мнению многих, зависимость от России и, наоборот, слишком слабая связь с Евросоюзом снова и снова находят себе выход в уличных протестах, а не на организованных политических дебатах. Население критично, хотя и реалистично относится к тесной связи Армении с Россией -это жизненно важно для страны, в частности из-за изоляции ввиду вражды с соседними Азербайджаном и Турцией, - однако большинство населения хотело было сблизиться с Европой. От Саргсяна такого ждать не стоит", - констатирует журналист.

Источник: Инопресса