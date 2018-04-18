Серж Саргсян готов на все, чтобы сохранить власть в Армении

Аурелия Абдельбост, Libration

Уходящий глава государства, правящий с 2008 года, во вторник назначен главой исполнительной власти, несмотря на то, что на многотысячных митингах, которые проходят с пятницы, от него требуют уйти, пишет журналистка Liberation Аурелия Абдельбост.

"Беспрецедентный случай для Армении: один и тот же человек хочет руководить страной три срока подряд", - заявил оппозиционный депутат Никол Пашинян, глава партии "Гражданский договор".

"Сегодня я объявляю о начале мирной бархатной революции в Армении", - выкрикнул митингующим Пашинян, со ссылкой на протесты, ускорившие падение коммунистической партии в Чехословакии в 1989 году. Во вторник вечером в столице Армении митинговали не менее 10 тыс. человек, говорится в статье.

Однако народное недовольство не помешало 63-летнему Сержу Саргсяну во вторник утром оказаться назначенным премьер-министром своей Республиканской партией, обладающей абсолютным большинством в парламенте, сообщает журналистка. "Чтобы жить в процветающей Армении, в стране, где правит закон, нужно, чтобы уснувшие вулканы не извергались. А вулканы не станут извергаются, если их к этому не побуждать", - сказал Саргсян, выступая перед депутатами до голосования.

Достигнув допустимого максимума - двух президентских сроков, он предусмотрел все, чтобы остаться во главе страны. "Сценарий был написан заранее, президент хотел видеть преемником себя самого, но, поскольку не мог больше этого сделать, вынес на референдум в 2015 году вопрос о конституционной реформе, которая трансформировала президентский режим в парламентский", - поясняет Ара Торанян, сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF), главный редактор журнала Nouvelles d'Armenie. Благодаря такому переходу власти, вступившему в силу в 2017 году, Сарксяну лишь оставалось назначить себя премьер-министром, дабы его партия сохранила бразды правления.

"Даже если протестов оказалось недостаточно для изменения хода вещей, эти митинги играют позитивную роль. Они демонстрируют Республиканской партии то, что гражданская и политическая партия должна защищать демократию и не может позволять себе все что угодно, не встречая никаких препятствий", - подчеркивает армянский политолог Степа Сафарян.

Торанян ощущает в этой протестной волне возникновение новой политической фигуры - Никола Пашиняна, инициатора этого движения: "Он проявил себя динамичным и отважным, быть может, он сумеет изменить расклад и утвердиться в качестве лидера оппозиции".

По мнению Сафаряна, проблема страны - в отсутствии достойной политической альтернативы: "Армяне не питают симпатии к существующей власти, но Сарксяну и его партии удалось заставить их думать, что не существует иного возможного выбора".

Источник: Инопресса