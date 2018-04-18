Национальное разъединение по Сирии

Le Monde

После нанесения ударов, направленных против сирийского химического арсенала, оппозиционные партии в ходе дебатов в Национальном собрании Франции подвергли критике дипломатические условия французского открытия огня и его политическую целесообразность на будущее, говорится в редакционной статье Le Monde.

По поводу своей первой военной операции с участием французских сил на внешнем ТВД - ракетных ударов, нанесенных совместно с США и Великобританией 14 апреля по местам производства химического оружия в Сирии, - президенту Франции не удалось заручиться национальным единством, пишут журналисты.

Главная претензия со стороны всех оппозиционных партий ("Республиканцы", "Национальный фронт", "Непокоренная Франция", социалисты, коммунисты) касалась решения действовать без мандата ООН, где Совбез оказался парализован российским вето. Судя по всему, по этому пункту аргумент о "международной легитимности", за неимением "законности", отстаиваемый в воскресенье вечером Макроном во время его телеинтервью, не стал убедительным, отмечает редакция. Подобные боевые действия вне международного правового поля - "первые в современной истории Франции", - заявила Валери Рабо от имени Социалистической партии, передает издание.

Другой угол атаки представляли глава "Республиканцев" Лоран Вокез и лидер этой партии в Нацсобрании Кристиан Жакоб: они критиковали "отсутствие стратегии" Франции в Сирии, ее "равнение на США" и "изоляцию на ближневосточной арене, которая из-за этого произойдет", передают авторы статьи.

Однако наиболее спорная критика была посвящена отсутствию доказательств виновности сирийского режима в химической атаке 7 апреля против гражданских лиц в городе Дума. В частности, на этом настаивала глава "Национального фронта" Марин Ле Пен, призвавшая "не доверять никому, кроме международных инспекторов, прибывших на место". Такая позиция полностью в духе тезиса российских властей, указывает издание. По заявлениям Москвы, химической атаки 7 апреля то ли просто не было, то ли она была сфабрикована британцами. "Влияние России на французские политические круги, видимо, не ослабевает, если даже Макрон решительно настроен поддерживать диалог с Путиным", - комментирует Le Monde.

Источник: Инопресса