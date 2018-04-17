Трамп забраковал новые санкции против России, вопреки мнению советников

Питер Бейкер, The New York Times

Дональд Трамп отклонил новый пакет санкций против России, который планировалось ввести в понедельник. Смена курса указывает на раскол между президентом и его командой, занимающейся вопросами национальной безопасности, пишет корреспондент The New York Times Питер Бейкер.

В воскресенье представитель США при ООН Никки Хейли объявила, что администрация наложит санкции на российские компании, содействующие сирийской программе химического оружия. После воздушного удара по Сирии санкции были в числе дальнейших вариантов действий в ответ на предполагаемую газовую атаку, в результате которой неделей ранее погибли десятки человек. Однако Белый дом в понедельник опроверг слова Хейли.

"Мы рассматриваем дополнительные санкции в отношении России, и решение будет принято в ближайшее время", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Позднее в беседе с журналистами на "борту номер один" Сандерс добавила: "Президент ясно дал понять, что намерен быть жестким с Россией, но в то же время ему все же хотелось бы иметь с ней хорошие отношения".

"Другой сотрудник Белого дома, на условиях анонимности описавший внутренние дискуссии, сказал, что Трамп решил не вводить санкции: он счел их ненужными, потому что ответ Москвы на авиаудар был в основном сотрясанием воздуха", - сообщает Бейкер.

По словам аналитиков, смена политики на противоположную в очередной раз показала, что администрация с трудом ищет связный и последовательный тон в отношениях с Россией. Трамп, как правило, с надеждой говорил о своих усилиях подружиться с Путиным, поздравил его с переизбранием на пост. В то же время администрация ввела против России два раунда санкций, выслала 60 дипломатов и закрыла консульство, напоминает автор статьи.

"Трамп, по-видимому, думает, что, если он будет соглашаться с рекомендациями советников по четным числам и отклонять их по нечетным, в результате выйдет стратегия", - прокомментировал научный сотрудник Совета по международным отношениям из Колумбийского университета Стивен Сестанович, в 1990-х годах служивший послом в бывших советских республиках.

"В общем, другие правительства не знают, смеяться над всем этим или плакать, - сказал Сестанович. - Но в России больше смеются".

Трамп был недоволен тем, что Хейли поспешила, рассказал The New York Times один сотрудник администрации. Из-за решения президента отклонить санкции ее авторитет публично оказался висящим на волоске.

"В администрации Хейли - одна из самых жестких критиков действий России по всему миру, и она нередко высказывается намного резче, чем Трамп. Но ее редко публично осаждали таким образом", - отмечается в статье.

"Сотрудники администрации сообщили, что рано или поздно новые санкции все еще могут быть введены, если Россия предпримет действия, дающие основания для этого, - говорится далее. - Но чиновники не смогли объяснить, как в отсутствие такого сценария Трамп заставит Россию заплатить "высокую цену" за то, что она позволила Сирии использовать химическое оружие, как он обещал на прошлой неделе".

Источник: Инопресса