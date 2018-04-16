Как может закончиться ад в Сирии

Штефан Ульрих, Tages anzeiger

"Страх возвращается. Он выползает из складок истории, кричит с фотографий разрушенных сирийских городов, питается твитами Дональда Трампа и поселяется в головах немцев и других европейцев, для которых принцип "Никогда больше не будет войны" стал утешительной основой жизни", - пишет журналист швейцарского издания Tages-Anzeiger Штефан Ульрих.

Многие беспокоятся сегодня о том, что нахальный твит американского президента, засланная ракета, ущемленное эго в Белом доме или Кремле могут привести к ядерной войне. По мнению Ульриха, такой апокалипсис остается определенно маловероятным: в Вашингтоне значение имеет не только Трамп, а в Москве Путин, несмотря на все его лукавство, кажется, способен к холодному расчету.

Если европейцы хотят избавиться от угрозы войны, они должны на долгосрочной основе укреплять международное сотрудничество, международное право и Евросоюз. Это требует настойчивой борьбы с националистами, такими как Трамп, Путин и Эрдоган, уверен автор.

"Долго, настойчиво, безустанно - однако сирийцев, которых сейчас травят и режут на куски, это не спасет, - продолжает Ульрих. - Многие люди считают, что Запад должен держаться в стороне и ждать, пока страна будет обескровлена или Асад подчинит себе всех. Пусть это звучит ужасно цинично, но это реалистично с точки зрения политики. Однако, во-первых, сирийская война больше не является внутренней проблемой. Она угрожает соседним странам и несет в мир миллионы беженцев. Во-вторых, безнаказанное нарушение запретов, например газовые атаки, создают прецедент для других конфликтов. В-третьих, мировое сообщество несет ответственность по защите людей, которых терроризирует их правительство. И, в-четвертых, Асад посеял слишком много ненависти, чтобы когда-нибудь вернуться к мирному правлению".

"Из этого не следует, что Запад должен теперь бомбить Асада. Риски, в том числе угроза войны с Россией, слишком велики, а шансы на то, что в Сирии что-то улучшится, слишком малы, - рассуждает автор, приводя в пример войну в Ираке. - Подтвержденное применение химического оружия может быть целенаправленно наказано с целью устрашения, что и произошло в ночь с пятницы на субботу. В остальном необходима военная сдержанность".

"Дилемма? Если Запад не будет ничего делать, убийство продолжится. Если он пойдет на военное вмешательство, возможно, все ухудшится. Однако, как кажется, есть выход: Россия соглашается на прекращение огня и послевоенное устройство без Асада. За это Москва получает гарантии сохранения ее военно-морской базы в Сирии. А ЕС подтверждает, что будет заботиться о восстановлении страны. Слишком тяжело? Слишком дорого? Определенно так. Однако просто и дешево из сирийского ада не выйдет никто", - заключает автор.

Источник: Инопресса