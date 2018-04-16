Франция хочет перехватить инициативу по сирийскому досье

Изабель Лассер, Le Figaro

Щадя российские позиции в Сирии, французский президент надеется способствовать выходу из замкнутого круга, пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер.

Сразу после избрания в мае 2017 года Макрон взял на себя соблюдение "красных линий" по химическому оружию, намеченных Бараком Обамой. Кому-то тогда это обещание показалось опрометчивым, с учетом разочарования, вызванного отменой интервенции, намеченной на август 2013 года, после того как американский президент в последнюю минуту резко переменил точку зрения. Осуществляя военные удары по сирийским мишеням совместно с американским и британским союзниками, французский президент впервые надел мундир военачальника, говорится в статье.

Сегодня Франция, отодвинутая на второй план интервенцией России, Ирана и Турции, хочет перехватить инициативу по сирийскому досье, полагает Лассер.

Париж надеется капитализировать порыв, возникший после военных ударов, с тем чтобы обеспечить "полную ликвидацию" химических запасов и установок сирийского режима, а также, как утверждает один неназванный дипломатический источник, "создать динамику" по перезапуску политического решения в Сирии. Демонстрируя решительность Запада, авиаудары, как надеются в Елисейском дворце, могут содействовать активизации мирного процесса, буксующего уже месяцами, передает журналистка.

"У других стран нет волшебного решения, в то время как Франция делает предложения. Авиаудары, в которых она участвовала, усиливают ее позицию", - анализирует экс-министр иностранных дел Юбер Ведрин в издании Le Parisien.

"Франция и ее союзники не объявляли войну Башару Асаду", - заявил Макрон в телеинтервью: целью авиаударов "было продемонстрировать свою способность заставить соблюдать международное право". Война Франции в Сирии ограничивается "Исламским государством"*, "которое атаковало нашу страну". Исключая удар с целью "уничтожения" сирийского режима, щадя российские позиции и отказываясь делать из ухода Асада предварительное условие для возобновления переговоров, французский президент надеется оказать содействие выходу из замкнутого круга в Сирии.

Елисейский дворец подтверждает, что намерен сотрудничать с Москвой. "Нам удалось вновь заслужить доверие России", - утверждает президент. Парижу хочется, чтобы Россия оказала давление на Асада. На данный момент президентский визит в Санкт-Петербург и Москву, запланированный на конец мая, не поставлен под сомнение, указывает Лассер.

"Ликвидировать химическое оружие, установить гуманитарное перемирие, осуществить перезапуск политического процесса, приводя Россию и Турцию за стол переговоров: программа амбициозная. Ее выполнение будет зависеть от доброй воли России, которая пока не подала сигналов, что собирается сдерживать своего сирийского союзника", - отмечает обозреватель.

Источник: Инопресса