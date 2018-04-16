ЧМ-2016: обратный отсчет в России

Симоне Бруннер, Wiener Zeitung

Через два месяца в России будет дан свисток к началу чемпионата мира по футболу. В то время как многие россияне подчеркивают, что не хотят, чтобы спортивное событие было испорчено международной напряженностью, дело Скрипаля бросает длинную тень на чемпионат, считает журналистка австрийской газеты Wiener Zeitung Симоне Бруннер.

Так, на турнир не приедут ни британские министры, ни королевская семья. К дипломатическому бойкоту присоединились президент Польши и правительство Исландии. Британские и австралийские власти даже посоветовали футбольным фанатам отказаться от визита в Россию. Правда, в самой России такие предостережения сталкиваются с непониманием, отмечает Бруннер.

Подготовка к чемпионату идет в России полным ходом. Уже на протяжении нескольких месяцев в центре российской столицы стучат молотком, ремонтируют дороги, ведут строительные работы. "Этим большим событием Россия хочет доказать другим странам, что является надежным партнером, хочет подправить свой негативный имидж и укрепить свою позицию сильного игрока на международной арене", - считает финский социолог и эксперт по России Пиа Койвунен.

Что касается инфраструктуры, то здесь России пришлось сократить расходы: заявленный изначально бюджет в 20 млрд долларов в результате экономического кризиса был сокращен вдвое, передает издание.

Журналистка обращается и к вопросу безопасности на чемпионате: многие футбольные фанаты еще помнят события в Марселе в 2016 году, когда российские болельщики атаковали английских фанатов. "Русские болельщики известны миру своим расизмом. Это проблема, значение которой охотно принижают организаторы, отмахиваясь от нее и считая "провокацией отдельных лиц", - отмечает журналистка. Правда, российские власти в последнее время ужесточили законы против агрессивных фанатов, говорится далее.

Московский спортивный журналист Даниил Бизюкин не считает, что политика отразится на турнире. "В футболе ни Россия, ни США, ни Китай не играют первую скрипку. Поэтому чемпионат по футболу будет значительно менее политизирован, чем, например, Олимпийские игры", - сказал Бизюкин в разговоре с изданием.

Правда, всем известно, что президент Владимир Путин охотно использует спорт в своих целях, отмечает автор. "Мы команда, да?" - как тренер, кричал Путин на стадионе в Лужниках за несколько дней до своего переизбрания в президенты.

Источник: Инопресса