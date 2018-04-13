Эскалация между США и Россией по Сирии неизбежна?

Изабель Лассер, Le Figaro

Среди всех военных действий, сопровождающих сирийский конфликт, спор, противопоставляющий Россию и США, судя по всему, получит развитие. Могут ли военные удары против режима Башара Асада трансформировать новую холодную войну между Москвой и Вашингтоном в горячий конфликт? - анализирует обозреватель Le Figaro Изабель Лассер.

Российские силы вмешались в конфликт в сентябре 2015 года для спасения асадовского режима, и с тех пор российско-американское противостояние в Сирии не раз было протестировано военным путем, отмечает автор. В начале февраля текущего года несколько десятков российских наемников были убиты при американском авиаударе, нацепленном на проправительственные силы, продвигавшиеся к позициям "Сирийских демократических сил", союзников США. Тогда впервые две ядерные державы, поддерживающие противоположные стороны в сирийской войне, столкнулись лицом к лицу, едва не перейдя опасную черту.

Сирия для российских властей не столь экзистенциально важна, как Украина, однако она стала незаменимой пешкой в стратегии Кремля по возвращению на международную арену. И, с российской точки зрения, итог интервенции позитивный, полагает обозреватель. "Сирия позволила России увеличить свое международное влияние, отвлечь внимание от Украины, представить себя как решение в глазах местных игроков", - пояснил Дима Адамский, израильский эксперт. И добавил: "Спасая Башара Асада, российская интервенция также позволила избежать повторения смены режима по-ливийски - к такому сценарию Кремль питает отвращение. Она позволяет Владимиру Путину поддерживать неустойчивость в регионе (...) и, наконец, посылает стратегический сигнал Западу".

Еще Сирия предоставляет России доступ к Средиземному морю, служит для усиления ее баз в регионе, является учебным полигоном для ее армии и платформой для продажи ее оружия. Сирия позволяет России продвигать порядок, конкурирующий с западным. Для защиты всего этого, а также потому, что, по словам эксперта, "Сирия - идеальное место для провоцирования стратегических трений", Кремль сконцентрировал в данном регионе корабли и подводные лодки, бомбардировщики, достаточное количество наемников многие спецслужбы. В Москве уже поговаривают о "вечной Сирии", пишет Лассер. Российские силы не собираются убираться восвояси, ибо ставка делается не только на российское господство в Сирии, но и на геополитическое превосходство Москвы над Вашингтоном.

Безусловно, риски конфронтации между Россией и Западом будут зависеть и от военных решений. Несомненно, они будут сведены к карательным ударам, ограниченным в пространстве и во времени. Российский посол в Ливане обещал, что вооруженные силы его страны уничтожат любую ракету, выпущенную по Сирии, а также места, из которых будет произведен пуск. Осознавая превосходство противника в обычном оружии, Россия отнюдь не заинтересована открывать военные действия против США, говорится в статье, однако в роли вредного фактора порой выступает неожиданность. Так, непредсказуемость Дональда Трампа вносит в кризис параметры неуверенности. Военные знают, что войну всегда легче начать, чем закончить.

Неоспоримо одно: разногласия между Россией и США не ограничатся Сирией и не исчезнут, когда утихомирится химическое досье, утверждает Лассер. Как написал Владислав Сурков, один из близких советников Путина, в журнале "Россия в глобальной политике": "России предстоит сто лет геополитического одиночества", так как ее "эпическое путешествие на Запад" завершилось.

Источник: Инопресса