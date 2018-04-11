Миллиардеры в панике

Юлиан Ханс, Süddeutsche Zeitung

С того момента, как администрация США ввела санкций против отдельных российских магнатов и компаний, олигархи теряют огромные деньги, но Москва уже обещает им компенсировать убытки, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

"Какое-то время все выглядело так, будто российская экономика уже пережила все самое худшее после падения цен на энергоресурсы и обвала рубля трехлетней давности. Однако после года стагнации кризис в начале недели снова вернулся. Во вторник на Московской бирже продолжался обвал, доллар и евро снова выросли в цене. Акции российских концернов обрушились и на биржах в Лондоне и Токио", - пишет московский корреспондент издания Юлиан Ханс.

"После пятничных санкций США началась настоящая паника. Международные концерны пересматривают свое участие (в российских предприятиях). Шеф швейцарского концерна Glencore Айван Глазенберг покинул совет директоров алюминиевого концерна "Русал", - отмечает журналист. Glencore, крупнейший в мире сырьевой трейдер, владел почти 9% российского производителя алюминия. Сохранит ли он свой пакет, сегодня неизвестно, говорится в статье.

"Алюминиевый гигант "Русал" входит в империю олигарха Олега Дерипаски, которого обвиняют в том, что он выполнял роль посредника между Москвой и бывшим главой избирательного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом в ходе кампании по выборам президента США", - передает Ханс.

Дерипаска - самый известный фигурант нового санкционного списка. "Акции его En+ Group потеряли в понедельник на Лондонской бирже 42%. Стоимость "Русала" на Гонконгской бирже сократилась наполовину. Общая неуверенность охватила уже и тех, кто не попал в черный список. По оценке агентства Bloomberg, наряду с Дерипаской сильно пострадал и владелец "Норникеля" Владимир Потанин. Его концерн потерял почти 15% от биржевой стоимости, что означает для Потанина 2,3 млрд долларов убытков".

Российское телевидение сообщило в понедельник, что 50 богатейших людей страны потеряли в общей сложности 12 млрд долларов. "Правительство уже заявило о намерении компенсировать эти убытки. Среди прочего, рассматриваются варианты создания собственных офшорных зон, в которые магнаты смогут без налогов перевести из-за границы свой капитал, обезопасив его", - говорится в статье.

"Планы по компенсации потерь миллиардерам прозвучали на фоне сообщений о падении реальных доходов граждан и росте уровня бедности в стране. По официальным данным, около 23 млн из 143 млн россиян считаются в России бедными", - сообщает автор публикации.

"Из-за падения биржевой стоимости компаний Дерипаска уже предупредил, что, возможно, не сможет выплатить все кредиты. Реакция на финансовых рынках не заставила себя ждать. Акции государственного "Сбербанка" подешевели в начале недели на 17%. Крупнейший финансовый институт страны считается барометром российской финансовой конъюнктуры", - говорится в статье.

На фоне падающего рубля во вторник розничная торговля заговорила о повышении стоимости импортируемых товаров. "Правительство пытается успокоить население - премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил о том, что ситуация в российской экономике абсолютно стабильная. А пресс-секретарь Кремля указал на то, что падение курса рубля - частично эмоциональная реакция", - передает корреспондент.

Источник: Инопресса