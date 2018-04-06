Двоюродная сестра Юлии Скрипаль внесла элемент непредсказуемости в дело об отравлении шпиона

Патрик Уинтур, The Guardian

"Показ по российскому ТВ беседы между поправляющейся Юлией Скрипаль и ее двоюродной сестрой Викторией, вскоре после санкционированного британским правительством заявления Юлии об улучшении ее здоровья, вносит весьма непредсказуемый личный элемент в постановочную позиционную войну двух государств", - пишет корреспондент The Guardian Патрик Уинтур.

И Россия, и Великобритания борются за сохранение своей мировой репутации, но обе страны могут оказаться в большой зависимости от членов семьи Скрипаля, полагает автор статьи. "На кон поставлено так много, что ни одну из женщин нельзя считать на данном этапе действующей свободно, поскольку их могут использовать как пешки в политической игре", - говорится в статье.

"Юлия пришла в себя после длительной комы и обнаружила, что ее отец серьезно болен и что они оба оказались в эпицентре геополитического шторма. Дезориентация - как она сама описала свое душевное состояние - может оказаться самым слабым ощущением по мере того, как она начинает осознавать чудовищный масштаб событий вокруг нее", - пишет Уинтур.

"Заявление, опубликованное от ее имени в четверг, с просьбой о защите ее частной жизни, было, очевидно, подготовлено британским правительством. Целью Британии, помимо гарантии ее выздоровления, является узнать все, что ей известно о возможных мотивах атаки с применением яда, и держать ее подальше от русских - возможно, даже от двоюродной сестры", - рассуждает автор.

В отличие от нее, находящаяся в Москве Виктория, которая до сих пор свободно общалась и с западной, и с российской прессой, настаивает на своем нейтралитете, но, судя по всему, постепенно начинает поддерживать российскую версию событий, говорится в статье. "Похоже, русские используют Викторию как минимум в качестве тарана, чтобы попытаться получить доступ к Юлии и представить Россию жертвой безликого британского государства", - пишет корреспондент.

Российский посол в Великобритании неоднократно жаловался на отказ в доступе к Юлии и Сергею, состояние которых, по его словам, вызывает обеспокоенность у российского государства, и выразил готовность оказать всевозможную поддержку Виктории для поездки в Британию.

Источник: Инопресса