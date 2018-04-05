Эммануэль Макрон: новый оппонент Путина в Европе

Ульрих Шпек, Neue Zürcher Zeitung

На фоне недавнего конфликта с Россией Макрон показал себя в роли "ястреба", пишет колумнист Neue Zeurcher Zeitung Ульрих Шпек.

"У Владимира Путина в Европе появился новый оппонент - это Эманнуэль Макрон. Если в 2014 году канцлеру ФРГ Ангеле Меркель приходилось шаг за шагом осторожно убеждать его предшественника Франсуа Олланда в необходимости жесткого ответа на российскую агрессию на Украине, то в случае с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери именно французский президент настаивал в ходе саммита ЕС на однозначном месседже в адрес Москвы", - пишет автор. Макрон, в отличие от Меркель, не стал поздравлять Путина с "так называемым переизбранием", ограничившись лишь пожеланием "успеха в модернизации страны в политическом, социальном, экономическом и демократическом плане".

"Теперь все три основные европейские державы придерживаются единой линии в отношении России", - говорится в статье.

"Однако в то время, как Великобритания поворачивается к России спиной, Макрон выбирает двойственную стратегию: и жесткость, и вовлеченность. Париж не отменил майский визит Макрона в Санкт-Петербург. Президент Франции преследует несколько целей: во-первых, его программа действительно довольно либеральна - им движет убежденность, что укрепление демократии и рыночной экономики в других странах отвечает интересам Франции. Во-вторых, Макрон намерен усилить международную роль Франции, (...) уравняв свои позиции с позициями немецкого канцлера", - отмечает автор публикации.

С одной стороны, продолжает Шпек, Макрон хочет продемонстрировать Путину, что тот не может "действовать на западной территории как ему заблагорассудится"; он не забыл и не простил Москве попыток вмешаться в президентские выборы во Франции. "С другой стороны, готовность Парижа к диалогу призвана выявить возможности для сотрудничества, в первую очередь на Ближнем Востоке, где Россия сегодня задает тон", - говорится в статье.

"Для канцлера Меркель двойственность стратегии Макрона становится большим подспорьем, - полагает автор. - Чем решительнее Макрон изображает "ястреба", тем проще канцлеру играть роль "голубя": брать на себя посреднические функции". "Подобная роль больше по душе большинству немцев, склонных по возможности избегать конфликта с Россией, которая, как и прежде, воспринимается как угроза", - резюмирует Шпек.

Источник: Инопресса