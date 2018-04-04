Президент России Владимир Путин хвастается новым супероружием

Петер Тиде, Bild

Лидер РФ Владимир Путин хвастается новым супероружием, ядерным оружием с радиусом действия более 11 тыс. км, крылатыми ракетами с ядерным двигателем, сверхзвуковым оружием и мега-торпедами. Большая часть из этого - фантастика и пропаганда, утверждает журналист немецкого таблоида Bild Петер Тиде.

Для Европы это оружие имеет второстепенное значение. Ведь угроза для Центральной Европы реальна и без супероружия и находится совсем близко. Ракеты "Искандер", действительно опасные для Европы и способные стереть своей взрывной волной Берлин с лица земли, находятся недалеко - в российском городе-эксклаве Калининграде, посреди восточной части ЕС - между Польшей и Литвой, утверждает журналист.

"Большинство шахт и бункеров заброшены. Однако опасность снова здесь и совсем близко: в лесах около Солдатово и во всей Калининградской области снова расположены ядерные силы российской армии, - продолжает Тиде. - В этот раз ракеты направлены не на всю Западную Европу, а на бывших "союзников": Польшу, Чехию, Прибалтику, восточный Берлин и Узедом. А также на Скандинавию".

Так, в Черняховске, расположенном в часе езды от поселка Солдатово, находится 152-я ракетная бригада российской армии. "Ракеты "Искандер" - ультрасовременные, высокоманевренные - всегда установлены в районе Черняховска и Солдатово, - утверждает издание. - Кружат военно-транспортные самолеты. Патрули совершают свои объезды. О том, что в лесах расположены войсковые части, говорят офицерские квартиры на окраинах: старые советские новостройки".

В соседнем районе рядом с поселками Колосовка и Переславское к востоку от Калининграда расположена база восточного подразделения российской армии, отвечающего за тактическое ядерное вооружение - атомный форпост Путина посреди Восточной Европы, повествует издание. В Переславском маленькая неприметная дорога ведет к западной базе атомного командования. Отсюда при необходимости будут запущены ракеты. И сюда поступают приказы от расположенного в 1000 км Кремля, пишет издание в заключение.

Источник: Инопресса