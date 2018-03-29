Россия в трауре по жертвам пожара в торговом центре, некоторые скандируют: "Коррупция убивает!"

Мэттью Лаксмур, The New York Times

"Флаги на правительственных зданиях были приспущены, газеты вышли с черно-белыми первыми полосами, телеканалы не показывали рекламу, депутаты провели минуту молчания", - сообщает из Москвы корреспондент The New York Times Мэттью Лаксмур. "В среду, когда начались похороны 64 жертв пожара, который в воскресенье охватил торговый центр в Кемерово, в России был объявлен официальный траур. Трагедия повлекла за собой общественное возмущение: люди сочли, что налицо дефицит транспарентности и подотчетности", - говорится в статье.

В ряде крупных городов толпы людей собрались на молчаливые демонстрации в память о жертвах пожара.

"Это не политическая акция - давайте встретимся без флагов и плакатов. Просто напомним сами себе, что мы - одна страна. И в радости, и в таком ужасном горе", - написал в Facebook Николай Солодовников, один из организаторов митинга в Санкт-Петербурге.

"Пока официальная Россия приспускала флаги и надевала черные костюмы, борец с коррупцией Алексей Навальный предпринял гневную атаку на президента Владимира Путина и его систему госуправления, заявив, что в кемеровском пожаре следует винить взяточничество и отсутствие подотчетности. В видеоролике, размещенном на своем сайте, Навальный сказал, что в России 220 тыс. чиновников, ответственных за предотвращение пожаров, но один из самых высоких в мире показателей смертности в результате пожаров", - говорится в статье.

"Пока Россия не начнет реальную борьбу с коррупцией, мы продолжим расплачиваться жизнями детей за все взятки, которые берут путинские чиновники", - сказал Навальный (jбратный перевод с английского текста на сайте газеты. - Прим. ред.).

"В Москве демонстрация по поводу очередной трагедии, которую можно было предотвратить, произошедшей в стране со скандально-плохим "послужным списком" по части пожарной безопасности, приобрела открытую политическую окраску, - пишет Лаксмур. - Возбужденная толпа скандировала: "Россия без Путина!" и "Коррупция убивает!".

Источник: Инопресса