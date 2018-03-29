НАТО собирается подготовить больше войск для противостояния российской угрозе

Джулиан Барнс, The Wall Street Journal

В случае конфликта между Европой и Россией к немедленному реагированию будут готовы лишь несколько тысяч европейских военных. В связи с этим США хотят повысить боеготовность НАТО и позаботиться о том, чтобы в горячую точку в течение 30 дней могли прибыть не менее 30 тыс. военнослужащих, а также дополнительные самолеты и корабли, пишет The Wall Street Journal.

"Укрепление боеготовности союзников перед лицом возрождающейся российской угрозы стало приоритетом министра обороны США Джима Мэттиса", - указывает автор статьи Джулиан Барнс.

"Представители НАТО обсуждают этот вопрос, - сообщает журналист. - По словам официальных лиц, позиция США встречает всеобщее одобрение и союзники надеются достичь соглашения до саммита лидеров в июле. Предложение США предусматривает, что у альянса будет 30 батальонов, 30 истребительных эскадрилий и 30 военно-морских кораблей, готовых к развертыванию. Это приблизительно 30 тыс. военнослужащих и более 360 истребителей".

"Во время холодной войны планы США предусматривали переброску в Европу десяти американских дивизий - около 200 тыс. военнослужащих - за 10 дней. В новом предложении упор делается на способности к мобилизации европейских союзников и менее амбициозный срок в 30 дней", - пишет корреспондент.

В прошлом году НАТО разместило в Польше и странах Балтии, у российской границы, 4,6 тыс. военнослужащих. У альянса имеется также 5 тыс. военных в составе передовых сил, которые должны прийти им на подмогу в течение 10 дней. Этим войскам нужна поддержка со стороны 30 готовых к бою батальонов, сказал бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.

"Подкрепления - по-прежнему неотъемлемый элемент, - сказал Вершбоу. - И очевидно, что способность НАТО предоставлять подкрепление пока намного слабее, чем требуется".

"Но даже предложенные силы подкрепления НАТО, предназначенные для быстрого реагирования, не рассчитаны на победу при широкомасштабном конвенциональном российском вторжении, - подчеркивает автор статьи. - Их предполагается развертывать, если Москва предпримет ползучую аннексию территории союзника НАТО. Кошмарный сценарий для альянса - вторжение в тот момент, когда силы США, такие как 82-я воздушно-десантная дивизия из Форт-Брэгга, Северная Каролина, заняты кризисом в Азии".

По словам экспертов, для оперативной реакции НАТО критически важно достаточное количество истребителей. Это означает не только инвестиции в подготовку и содержание парка истребителей, но и строительство аэродромов и другой инфраструктуры. Альянс работает с Евросоюзом и над улучшением мобильности, с тем чтобы войска, танки, артиллерия могли быстро передвигаться по европейским дорогам и мостам. В среду чиновники ЕС выдвинули инициативу по модернизации ключевых военно-транспортных путей.

По словам бывших и действующих чиновников, трудно найти европейского союзника, у которого не было бы проблемы с боеготовностью. У Греции и Турции большие армии, но они не подготовлены к развертыванию в горячей точке за пределами своего региона, отмечается в статье. Менее крупные вооруженные силы, в частности бельгийские и румынские, сократили свои сухопутные силы. НАТО призывает их создать новые бригады, но остается под вопросом, будут ли оборонные бюджеты достаточно увеличены, чтобы это осуществить.

"У более крупных и надежных союзников по НАТО тоже есть проблемы, - указывает Барнс. - Хорошо обученные и оснащенные силы Франции чрезмерно перегружены размещением войск в Африке. У Германии на бумаге есть тяжелые танковые и артиллерийские силы, которые можно бросить в бой, но правительственные надзорные службы заявляют, что армии недостает необходимого оборудования. И хотя в прошлом году во влиятельном отчете RAND говорилось, что Великобритания может быстро подготовить к бою бронетанковые войска, отмечалось, что британская армия сокращается. Финансирование сухопутных войск оказалось в сложных условиях, в то время как Британия вводит в строй два авианосца".

Источник: Инопресса