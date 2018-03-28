Трагедия в Кемерево: власти России неспособны к состраданию

Виктор Функ, Frankfurter Rundschau

"Для родственников жертв пожара в российском Кемерово слова администрации звучат как удар в лицо", - пишет журналист Frankfurter Rundschau Виктор Функ. На демонстрации чиновники приняли скорбящих циничным вопросом: зачем они так "пиарятся", ведь где-то дети умирают ежедневно. Есть еще больше подобных уродливых реакций на трагедию в торговом центре, и все они показывают, насколько неспособны аппаратчики к состраданию.

"Сам Путин является здесь негативным примером", - уверен Функ. Путин объявил национальный траур только после того, как требований о нем уже нельзя было не заметить. Во время правления Путина страна пережила много трагедий, и каждый раз Путин прилагал большие усилия для того, чтобы проявить участие к своим гражданам.

За неделю до пожара люди в Кемерово проголосовали за него, отдав более чем 85% голосов. Сделали бы они это после реакции государства на пожар, это вопрос, говорится в статье.

Источник: Инопресса