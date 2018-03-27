Высылка российских дипломатов сопряжена с серьезной стратегической ошибкой

Кристоф Б.Шильц, Павел Локшин, Die Welt

14 из 28 стран ЕС планируют выслать российских дипломатов в качестве реакции на "дело Скрипаля". Другая половина стран-членов это решение не поддерживает. Евросоюз играет тем самым на руку Путину, цель которого - расколоть Европу, пишет Die Welt.

Выступая в понедельник перед журналистами, глава Европейского совета Дональд Туск объявил, что 14 стран ЕС приняли решения выслать из России дипломатов в связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

"Почему об этом заявил именно Туск, остается загадкой, - замечают авторы публикации Кристоф Б.Шильц и Павел Локшин. - В полномочия главы Европейского совета входит объявлять о решениях всех 28 стран ЕС, его компетенция не подразумевает освещение двусторонних решений отдельных стран-членов Евросоюза. После заявлений Туска сложилось впечатление, что он говорит о совместном шаге стран ЕС - но это не так. Туск допустил не просто дипломатическую оплошность, а серьезную стратегическую ошибку".

"Но эта еще наименьшая из проблем", - говорится в статье. Половина стран ЕС вообще не собираются высылать российских дипломатов.

На прошлой неделе высокопоставленные натовские стратеги еще сомневались в том, что за атакой на Скрипаля стоит Москва, говорится в статье. Внутри альянса задавались вопросом, какой интерес Путину портить отношения с Западом подобным образом. По мнению авторов статьи, после оглашения решения о высылке дипломатов наметились контуры ответа: "Если за отравлением Скрипаля действительно стоит Путин, то получается, что ему удалось посредством применения отравляющего вещества расколоть ЕС и развязать спор о том, как европейцам все-таки стоит обращаться с Москвой". Именно это всегда и было его стратегической целью - "с точки зрения бывшего сотрудника КГБ Путина, раскол означает ослабление", пишут журналисты.

Для тех стран, которые вышлют российских дипломатов (среди них Германия, Польша, Италия), эта мера становится "сигналом солидарности с Великобританией", говорится в статье.

"Но как эти страны будут реагировать в том случае, если подобная атака повторится? - задаются вопросом журналисты. - И что случится, если она произойдет уже после того, как Великобритания выйдет из состава ЕС?" Подобные вопросы грозят еще больше раздробить Евросоюз.

И ЕС, и НАТО уже не первый день волнуют вопросы о том, какое давление следует оказывать на Москву и в какой мере уместен диалог. До сих пор, несмотря на разногласия, Западу удавалось выступать единым фронтом. Теперь же речь идет о "группе стран", как саркастически отметил российский МИД, а не о Европейском союзе.

"Вашингтон высылает 60 дипломатов, страны ЕС - горстку", - пишут авторы. Этот "не более чем символический жест" с европейской стороны вряд ли удержит Москву от других атак с использованием отравляющих веществ.

"Непонятно, что перевесит - польза от решения европейцев или вред от возможных последствий. Высылка российских дипломатов может стать поводом для проведения Москвой дальнейшей обструкционной политики в Сирии, Иране или Ливии - именно там, где такие государства, как Германия, Италия или США преследуют четко обозначенные интересы", - пишет Die Welt.

"Германия и другие страны, высылающие российских дипломатов, оставили открытым вопрос о том, почему реакция была столь стремительной. (...) Почему не стали дожидаться результатов расследования независимых международных экспертов Организации по запрету химического оружия (ОЗХО)?" - пишут авторы статьи. После провала с якобы имевшимся у Ирака оружием массового поражения западноевропейская общественность могла бы надеяться получить подобное экспертное заключение.

Москва называет высылку своих дипломатов "провокацией" и грозит ответными мерами. По словам представителей российского МИДа, страны, которые приняли такое решение, слепо последовали за Лондоном и хотят дальнейшей эскалации конфликта.

Как отмечают авторы публикации, решение о высылке российских дипломатов было оглашено в день, когда страна скорбит по жертвам пожара в одном из торговых центров в Кемерово, унесшего жизни более 60 человек, в том числе детей. "Страны ЕС могли бы выбрать для подобных заявлений более подходящий момент: теперь у Москвы есть повод заклеймить реакцию США и ЕС как бесчувственную провокацию. Многие россияне могут расценить ее точно так же", - полагают журналисты.

"Вполне возможно, что в будущем Путин попытается при помощи заманчивых экономических предложений еще больше отколоть от ЕС такие страны, как Австрия, Греция или Болгария, отказавшиеся высылать дипломатов. И чем более привлекательными будут эти предложения, чем тяжелее, видимо, будет политическому руководству этих стран сопротивляться нажиму со стороны местного бизнеса и профсоюзов. Драме вокруг шпиона Скрипаля еще длиться и длиться", - подытоживает издание.

Источник: Инопресса