После высылки российских дипломатов Кремль угрожает ответными мерами

Андре Баллен, Handelsblatt

"Око за око, дипломата за дипломата: скандал вокруг отравления двойного агента Сергея Скрипаля раскручивает спираль санкций и ответных мер, и это все больше напоминает о холодной войне", - пишет Андре Баллен, журналист немецкого издания Handelsblatt.

В качестве "акта солидарности" с Великобританией США, Канада, не менее 15 стран ЕС и некоторые другие европейские государства заявили о высылке сотрудников российских посольств и консульств, передает издание.

В Германии высылку четырех российских дипломатов объясняют отсутствием "другого убедительного объяснения отравления", кроме версии об ответственности России. Москва не помогает в расследовании дела.

Решительнее всего отреагировали США: Белый дом заявил о высылке 60 российских дипломатов и закрытии российского консульства в Сиэтле.

Это одна из первых мер с момента назначения Джона Болтона советником президента по нацбезопасности. Автор публикации отмечает интересную деталь: при Буше Болтон, будучи послом США при ООН, был одним из апологетов американского вмешательства в Ирак. Война в Ираке обосновывалась, среди прочего, утверждением, что у диктатора Саддама Хусейна якобы было оружие массового поражения. После свержения Хусейна доказательств существования ОМП обнаружено не было.

"Требование России о том, что Британия должна сначала сама предоставить доказательства, не является необоснованным, - считает Баллен. - Однако в любом случае высказывания российских представителей пока не помогли уменьшить недоверие на Западе. Скорее они произвели эффект дымовой шашки в контексте и без того запутанного скандала".

Еще когда в 2014 году над Донбассом был сбит Boeing 737, Москва отличилась вбросом множества противоречащих друг другу версий, для которых вроде бы существовали доказательства, чтобы отвлечь внимание от главной теории, согласно которой самолет был сбит ракетой, выпущенной с территории сепаратистов из российского ракетного комплекса "Бук", напоминает журналист.

Москва в любом случае не признает свою вину, уверен автор. Но проблема в том, что существует угроза непредсказуемой эскалации конфликта. Если спираль санкций будет раскручиваться дальше в таком же темпе, то решение Организации по запрещению химического оружия, расследование которой займет 2-3 недели, уже не будет иметь значения: отношения будут отравлены полностью.

Источник: Инопресса