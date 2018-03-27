Франция должна располагать мощными разведслужбами

Юг Муту, Жером Пуаро, Le Monde

Дело Скрипаля раскрывает тот факт, что разведки всех стран продолжают, как и в эпоху холодной войны, собирать стратегическую информацию, пишут авторы "Словаря разведки" Юг Муту и Жером Пуаро в дискуссионной рубрике Le Monde.

То, что выглядит как расправа, отнюдь не ново в долгой и бурной истории разведки. Все помнят о знаменитых уколах "болгарского зонтика", наконечник которого был смазан рицином! Общим правилом является то, что сотрудники спецслужб избегают убивать друг друга, только в крайнем случае. Скорее принято предлагать нежелательным лицам покинуть территорию, с большей или меньшей оглаской, в зависимости от обстоятельств. Так, Франсуа Миттеран выслал 47 советских агентов, находившихся под дипломатическим прикрытием, в 1983 году и 5 американских в 1995 году. Совсем иначе обстоит дело с теми, кто считается двойными агентами или перебежчиками, говорится в статье.

Некоторые разведслужбы, в частности, российские, известны особой суровостью обращения: такие люди должны умереть, и не всегда без мучений. В Советском Союзе во время Второй мировой войны даже было создано специальное контрразведывательное подразделение, чья миссия состояла именно в ликвидации предателей: "Смерш" (буквально "Смерть шпионам!").

Что на самом деле раскрыло дело Скрипаля, так это то, что все разведслужбы мира, как в старые добрые времена холодной войны, по-прежнему занимаются сбором стратегической информации, и кроме того, борются против терроризма, отмечают авторы статьи. Словом, шпионаж и неизбежно сопровождающая его контрразведка столь же актуальны через тридцать лет после падения Берлинской стены!

Наши сограждане в целом ощущают себя в безопасности, порой им трудно представить, что иностранные государства могут угрожать их стране. Франция живет в мире и не подвергалась вторжению со времен Второй мировой войны. Однако этот мир добыт не навечно. Различные государства по природе своей являются соперниками, указывают эксперты.

Располагать необходимыми ресурсами для того, чтобы прокормить население и обеспечить его благосостояние, гарантировать обеспечение экономического аппарата - все это зачастую требует конфронтации с другими странами. Многие конфликты проистекают из-за необходимости контролировать доступ к нефти или распоряжаться большим жизненным пространством. Конфликты будущего окажутся связаны с климатическими изменениями и вызванными ими новыми миграциями населения, считают Муту и Пуаро.

Чистая вода тоже станет большей редкостью, битва за нее вызовет сильную напряженность и даже вооруженные конфликты. Что уж говорить о границах и суверенитете? Даже внутри Евросоюза эти вопросы не до конца закрыты! Недавние события в Каталонии напоминают нам о том, что мы живем в не совсем мирном и стабильном пространстве, продолжают они.

Знать и предвосхищать то, чего хотят другие игроки на международной арене, кто бы они ни были, становится первостепенно важным. Разумеется, соблюдение приличий требует того, чтобы мы проявляли сдержанность в отношении дружественных стран и, например, не шпионили за их руководителями, утверждают авторы статьи.

Однако для сдерживания непомерного вмешательства со стороны наших союзников или для оказания сопротивления вражеским угрозам наша страна должна иметь в своем распоряжении мощные разведслужбы, прекрасно встроенные в институциональный ландшафт. Достаточно понятные и контролируемые, чтобы отвечать законным ожиданиям демократической жизни, но при этом окруженные необходимой секретностью, которая позволит им эффективно действовать в тени, дабы защищать наши коренные интересы и в особенности мир между народами, подытоживают Муту и Пуаро.

Источник: Инопресса