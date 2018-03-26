Хайко Маас пришел в политику из-за Освенцима

Даниэль Фридрих Штурм, Die Welt

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас пришел в политику из-за Освенцима. Во время его первого официального визита в Израиль он делает акцент на своей глубокой личной связи с еврейским государством. Его поведение значительно отличается от поведения его предшественника Зигмара Габриэля, пишет Даниэль Фридрих Штурм на страницах немецкого издания Die Welt.

После экскурсии по мемориалу Яд ва-Шем Хайко Маас неожиданно отклонился от протокола. Вопреки плану, он не поспешил на церемонию памяти, а задержался у выхода из музея, повествует корреспондент. "Когда заходишь на выставку, видишь свет в конце туннеля. Всегда хочется туда, где свет, надежда. Однако перед этим нужно увидеть всю темноту. Иначе нельзя прийти к свету", - цитирует издание слова министра.

"Воспоминание не должно никогда заканчиваться. (...) Мы поддерживаем страну, которая здесь вспоминает всех тех, чьи жизни и мечты были разрушены", - написал Маас в книге отзывов посетителей мемориала.

О своем намерении посетить Израиль в ближайшее время Маас заявил сразу же после того, как получил приказ о своем назначении на должность министра иностранных дел и принес присягу. Во время передачи должности в МИД ФРГ 14 марта он обозначил германо-израильскую историю как "глубокую мотивацию" его политической деятельности. "Затем последовало предложение, которое не могло быть выражено яснее, которое было глубоко личным и равнозначным обязательству. Предложение звучало: "Я пришел в политику из-за Освенцима", передает издание.

"Каждый визит в Израиль - это нечто особенное", - сказал Маас в начале своей поездки. Что-то похожее говорил его предшественник Зигмар Габриэль во время своего первого официального визита в должности министра иностранных дел менее года назад. Однако та поездка была омрачена дипломатическим скандалом, который Габриэль пусть и не вызвал в одиночку, однако, вероятно, спровоцировал. Социал-демократ встречался с оппозиционными организациями, например, с Breaking the Silence, которая остро критикует израильскую политику заселения. Нетаньяху расценил это как оскорбление и отменил запланированную встречу.

"Как слон в посудной лавке дипломатии, Маас в Израиле не выступает. Односторонней отмены переговоров по политическим причинам он, вероятно, вряд ли испытает. (...) Маас выступает в Израиле без единого намека на провокацию", - отмечает автор. "Нашу особую связь с Израилем мы хотим укрепить на будущее", - передает журналист слова министра.

"С одной стороны, Маас менее вспыльчив, чем Габриэль, менее эмоционален; иногда он вообще кажется холодным, расчетливым. С другой стороны, несмотря на четыре года в должности министра юстиции, у Мааса нет большого опыта в федеральной политике, не говоря уже о внешнеполитической сцене", - рассуждает автор.

В стране, где немецкий политик может совершить, наверное, самые большие ошибки, Маас действует осторожно, в некоторой степени зондируя почву, отмечает журналист.

По мнению Мааса, солидарность с израильским государством, защита его безопасности и борьба против антисемитизма находятся "в центре внешнеполитической системы координат" Германии. Позиция по отношению к Израилю является компасом, которому Маас, по его словам, следовал на своем пути в политику.

Источник: Инопресса