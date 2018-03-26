Германия тоже высылает российских дипломатов?

Рольф Клайне, Пауль Ронцхаймер, Bild

На фоне растущей напряженности в отношениях с Россией немецкое правительство думает о высылке российских дипломатов, пишут Рольф Клайне и Пауль Ронцхаймер, журналисты немецкого издания Bild.

Решение может быть принято уже в течение сегодняшнего дня, говорится в статье.

Представитель правительства заявил в разговоре с изданием: "Идет подготовка к возможной высылке российских дипломатов из Германии. Но это должно быть совместное решение стран ЕС".

По имеющейся информации, в высылке дипломатов собираются участвовать до 20 стран ЕС.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас находится в настоящий момент с визитом в Израиле. Там вместе он со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом также обсудил возможную высылку дипломатов, передает издание.

В субботу посол России в Германии предостерег правительство ФРГ от санкций против Москвы в качестве реакции на покушение на Скрипаля. "Мы очень надеемся, что наши немецкие партнеры не будут играть по чужим правилам, еще и с закрытыми глазами", - заявил Сергей Нечаев.

Глава МИД ФРГ уже ранее выступал с ясной критикой в адрес России. Так, он жестко раскритиковал президентские выборы в России, заявив, что они не являются результатом "честного политического соревнования", а вовлечение в голосование "аннексированного вопреки международному праву Крыма" является неприемлемым, говорится в статье.

Источник: Инопресса