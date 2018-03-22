Экс-пилот украинской армии Надежда Савченко стала критиком президента Порошенко

Флориан Хассель, Süddeutsche Zeitung

Бывший пилот украинской армии Надя Савченко стала критиком президента Порошенко. Теперь Киев обвиняет ее в том, что она якобы планировала физически ликвидировать руководство страны, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

"Политические перспективы Петра Порошенко нельзя назвать радужными: за год до президентских выборов на Украине, запланированных на март 2019 года, действующий президент из-за многочисленных скандалов может рассчитывать на поддержку не более 10% избирателей. Среди тех, кто в полный голос активно критикует его правительство, особенно выделяются бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и депутат Верховной Рады Надя Савченко. Саакашвили несколько недель назад был обвинен в госизмене и теперь находится в Польше. Очередь дошла и до Савченко, до недавнего времени неприкасаемой национальной героини. Теперь героиню подозревают в планах взорвать парламент и убить руководство страны. Парламент, возможно, будет решать вопрос о ее задержании уже в этот четверг", - передает автор публикации Флориан Хассель.

Как напоминает издание, Савченко была задержана в ходе военных действий на Восточной Украине в 2014 году и вывезена в Россию, где в ходе показательного процесса приговорена к 22 годам тюремного заключения. "В зале суда Савченко пела национальный гимн Украины и показывала прокурору и судьям средний палец - такое поведение превратило ее на родине в национальную героиню. Когда в 2016 году ее обменяли на двух задержанных на Восточной Украине сотрудников российских спецслужб, Порошенко отправил за ней личный самолет и вручил в Киеве орден "Золотой Звезды" Героя Украины. В парламенте для нее с 2014 года было готово депутатское место".

"Однако уже вскоре, - повествует Хассель, - новый депутат в грубой и несдержанной манере стала критиковать власть олигархов, которая никуда не делась и при Порошенко. Она обличала, в том числе, криминальные махинации и недостаточные действия властей для освобождения украинских пленных на востоке страны. Савченко несколько раз встречалась с лидерами ДНР и ЛНР, которые официальный Киев называет "террористическими объединениями", и добилась освобождения нескольких граждан страны. Теперь на этом, а также на запутанной контрабанде оружия, за которой стоит другой бывший офицер, генпрокурор Украины Юрий Луценко, тесно связанный с президентом, выстраивает авантюрное обвинение".

Как пишет журналист, речь идет якобы о том, что Савченко договорилась с лидерами повстанцев силой захватить парламент, расстрелять депутатов и убить все руководство страны включая Порошенко. Сама Савченко после допроса в СБУ заявляет о том, что "аппарат президента намерен ее убить, и указывает на то, что военный переворот был бы ожидаемым и, возможно, правильным развитием ситуации с учетом того, что у власти находится преступное правительство Порошенко".

Хассель цитирует независимое украинское издание "Зеркало недели", которое пишет о том, что в преддверии выборов президент хочет заставить замолчать неудобных политических критиков. Однако результат, указывают журналисты, может быть противоположным. Савченко, не имеющая политического опыта, является всего лишь "телезвездой" и в случае ареста и процесса может превратиться "в поддерживаемого массами политзаключенного "и "потенциального лидера протестов".

Источник: Инопресса