Президент США поздравил Владимира Путина с переизбранием

Кэрол Леоннинг, Дэвид Накамура и Джош Доуси, The Washington Post

Президент Трамп не прислушался к предупреждениям своих советников по национальной безопасности и поздравил Владимира Путина с переизбранием, сообщает The Washington Post. Согласно чиновникам, информированным о телефонном звонке, в инструктивных материалах для Трампа прописными буквами значилось: "Не поздравлять".

"Трамп также предпочел не учитывать предложенные советниками темы для разговора, предписывающие ему осудить недавнее отравление в Британии бывшего российского шпиона мощным нервно-паралитическим веществом", - передают корреспонденты издания.

"Трамп сообщил журналистам, что передал Путину наилучшие пожелания в связи с его новым шестилетним сроком во время разговора, который затронул целый ряд тем, в том числе контроль над вооружениями и ситуацию с безопасностью в Сирии и Северной Корее", - говорится в статье.

"Мы, вероятно, встретимся в не столь отдаленном будущем", - сказал Трамп, хотя пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подчеркнула, что в планах ничего подобного нет.

Неясно, читал ли Трамп информационные записки, сказали представители администрации The Washington Post. Трамп, позвонивший первым, начал с того, что поздравил Путина, сообщил осведомленный о разговоре человек.

Тон президента вызвал упрек со стороны сенатора Джона Маккейна. Он написал в Twitter: "Президент Америки не ведет за собой свободный мир, поздравляя диктаторов с победой на фиктивных выборах. Поздравив Владимира Путина, президент Трамп оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах".

Однако сенатор Боб Коркер, глава комитета по международным отношениям Сената, отметил, что Трамп передавал поздравления и лидерам более тоталитарных стран. "Я бы не придавал этому большого значения", - сказал он.

Сандерс указала, что лидеры Франции и Германии тоже звонили Путину, и напомнила, что Барак Обама поздравил Путина с победой на выборах в 2012 году.

"Путем предпринятых нами действий мы очень ясно выразились насчет того, что будем жесткими в отношении России, особенно когда речь идет о тех сферах, где, как мы считаем, они вышли за рамки, - сказала Сандерс. - Мы ввели в отношении России жесткие санкции и ряд других вещей, однозначно показав нашу позицию".

Издание напоминает, что Трамп поздравлял президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на референдуме, который расширил его и без того автократические полномочия, а также председателя Китая Си Цзиньпина с "невероятным возвышением" после того, как КПК устранила ограничения на срок полномочий председателя. "Думаю, это замечательно. Может, и нам нужно когда-нибудь попробовать так сделать", - сказал Трамп на закрытой встрече со спонсорами республиканцев несколько недель назад.

Источник: Инопресса