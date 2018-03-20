Еще одна Украина? Россия поддерживает милитаризацию в Боснии и Герцеговине

Кристина Маза, Newsweek

"Босния и Герцеговина - крошечная страна на юго-западе Европы, лучше всего известная своей кровавой войной 1990-х годов - может снова двигаться в сторону вооруженного конфликта, - рассказывает Кристина Маза в Newsweek. - Новый отчет, опубликованный в пятницу, - "Босния на российской плахе: возможность кровопролития и меры по его предотвращению" - обнажает активную милитаризацию в Боснии и Герцеговине.

В документе говорится, что российский президент Владимир Путин поддерживает живущих в этой стране сепаратистов из числа этнических сербов, чтобы помешать Сараево интегрироваться в Запад. Эксперты предупреждают, что эта динамика может привести к конфликту, подобному украинскому, в сердце Европы".

"Милитаризация происходит в Республике Сербской, по большому счету автономном регионе Боснии и Герцеговины, населенном преимущественно сербами. Местная полиция и другие правоохранительные органы проходят боевую подготовку с российскими инструкторами и накапливают вооружения, по документам, изученным Newsweek, и все больше похожи на хорошо обученную и вооруженную армию. Между тем Москва также поддерживает формирование сербских националистических вооруженных формирований в Боснии и Герцеговине", - говорится в статье.

"Эти усилия поддерживает президент-сепаратист Республики Сербской Милорад Додик, выступавший за проведение в его регионе референдума о независимости от остальной Боснии и Герцеговины, несмотря на предупреждения международного сообщества, что такое голосование было бы незаконным. Додик то и дело называет Боснию "рушащимся государством", утверждает, что Евросоюз к этой стране больше не имеет отношения, и поблагодарил Россию за то, что она является бескорыстным другом региона", - передает журналистка.

"Отношения Додика с Москвой подпитывают сепаратистские тенденции, которые в конце концов могут привести к вспышке конфликта, утверждают авторы отчета. Между тем на октябрь намечены выборы в Боснии и Герцеговине, и некоторые аналитики убеждены, что имеется серьезная угроза вооруженного конфликта", - говорится в статье.

"В последние несколько лет Россия быстро расширила границы своей оборонной и экономической активности на западе Балкан, - говорится в отчете, опубликованном Институтом исследования внешней политики (США). - В Боснии Москва удвоила поддержку президента [Республики Сербской] Милорада Додика в его сепаратистских чаяниях. Эта поддержка, отчасти финансовая и отчасти политическая, распространяется и на других деятелей этой страны".

"По данным авторов отчета и других региональных экспертов, Россия работает над созданием в Боснии и Герцеговине государства-клиента, чтобы помешать стране присоединиться к НАТО. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования уже ведут сепаратистский конфликт на Украине, чтобы не дать этой стране установить более тесные связи с Западом", - говорится в статье.

"Для Москвы [Республика Сербская] - очень удобная уязвимость, которую можно использовать для дестабилизации Европы в любой удобный момент, - сказал Майкл Карпентер, бывший заместитель помощника министра обороны США по России, Украине, Евразии и Балканам. - Если Москва ощущает поддержку со стороны, Россия сможет спустить Додика с поводка, позволив ему провести свой референдум о независимости. Это настоящая пороховая бочка".

Источник: Инопресса