Следующие шесть лет Путина

Редакция, The Wall Street Journal

"Что ж, это был напряженный момент. В воскресенье Владимир Путин переизбрался еще на один шестилетний срок на посту президента России, собрав всего 73,9% голосов, по данным государственных экзит-поллов до окончательного подсчета голосов", - пишет The Wall Street Journal.

Современный сильный лидер должен выглядеть так, будто он все еще любим народом. Путин заранее устранил самого серьезного конкурента, Алексея Навального, и было бы странно, если бы он не смог организовать достаточную явку, говорится в статье.

"Путин правит Россией уже 18 лет, и за это время он усилил свою агрессию за границей ради поддержания национализма внутри страны", - считают авторы. Последняя химическая атака Кремля в Британии стала предупреждением, что он, возможно, готовится к новой эскалации. "Прибалтика и Балканы могут стать двумя возможными мишенями вредоносных действий, и Запад должен быть начеку", - предостерегает WSJ.

"Что касается США, то администрация Трампа проявила себя активнее администрации Обамы в противостоянии ему - например, послав оружие поражающего действия на Украину. Но Путин все еще надеется, что он сможет с помощью манипуляций добиться у Дональда Трампа кого-то рода согласия на региональное господство Кремля. Трамп не должен попасться на удочку", - говорится в статье.

Источник: Инопресса