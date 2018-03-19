Как далеко готов зайти Путин?

Райнгард Везер, Frankfurter Allgemeine

Выборы президента России "не имеют ничего общего со свободными демократическими выборами, но считать их пустым ритуалом - тоже ошибка", - уверен обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнгард Везер.

"Для Путина они имеют большое значение. С одной стороны, это своего рода проверка на прочность его политической системы: руководство проверяет способность структур обеспечивать власть. На всех уровнях госаппарата речь идет о том, чтобы проявить лояльность и готовность мобилизовать электорат - от государственных ведомств и региональных губернаторов до директоров школ", - отмечает автор.

"С другой, - продолжает Везер, - Путину нужен этот плебисцит для сохранения контроля над конкурирующими (...) группами элит".

"Однако, чем дольше Путин остается у власти, тем сложнее ему опираться на поддержку среди населения", - считает автор статьи. За последние годы экономические и социальные проблемы в стране нарастают подобно снежному кому.

"Единственный аргумент, оставшийся у Путина, - это роль защитника отечества, окруженного со всех сторон врагами. Ему удалось поднять на головокружительную высоту свой рейтинг, рухнувший после предыдущих выборов в 2012 году, за счет аннексии Крыма и вторжения на Украину. Но, кажется, он не верит в долгоиграющий эффект от националистической эйфории. Поэтому в преддверии нынешних выборов была сделана ставка на усиление прямого противостояния с Западом. Вопрос только в том, как далеко в этом конфликте готов зайти Путин", - пишет журналист.

Источник: Инопресса