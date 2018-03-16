Отец Собчак был "крестным отцом" Владимира Путина в политике

Лена Горелик, Süddeutsche Zeitung

Ее отец, Анатолий Собчак, был представителем российской элиты и именно он был "крестным отцом" Владимира Путина в политике. Теперь Ксения Собчак выступает против президента. Писатель и журналистка Лена Горелик, в 1992 году уехавшая с родителями из России в Германию, рассказывает в статье на сайте Sueddeutsche Zeitung об этой It-Girl московского высшего общества, с которой ходила в одну школу.

"Однажды Ксения пришла в наш класс, и мы узнали, что среди равных могут быть те, кто немного "ровнее", - повествует автор статьи. Журналистка училась в одной из престижных школ северной столицы. В таких школах, рассказывает она, "учили английский, несмотря на то, что в англоговорящих странах якобы жили только злые и несчастные богачи (...). Чтобы отправить своего ребенка учиться в такую школу, нужно было знать - как это называли наши родители - в какую "правильную дверь" постучать, передать туда баночку икры, шоколад, билеты в театр, а может, домашний телефон известного врача".

"Ксения пришла к нам в середине третьего класса - вступительные экзамены она не сдавала". Как отмечает автор, все сразу обратили внимание на ее розовый рюкзак - советские школьники ходили с одинаковыми невзрачными школьными ранцами.

"Рюкзак, - как потом небрежно пояснила Ксения, которую отличало нагловатое поведение, - привезли из Германии, из ФРГ. А мы тогда думали, что в Западную Германию никого не пускают", - пишет автор.

На наше удивление она лишь слегка пожала плечами - "она делает так и сегодня, когда журналисты пытаются докопаться до нее, кандидата в президенты, и выяснить, чего же она все-таки хочет".

"В нашем классе вдруг появились двое в черных костюмах - они привозили Ксению на автомобиле, который наша детская фантазия превращала чуть ли не в вертолет, и охраняли ее. Нам было интересно узнать про рюкзак, но не про то, от кого ей может понадобиться защита. Ее отец, Анатолий Собчак, через какое-то время будет избран мэром Ленинграда в ходе первых демократических выборов, переименует город в Санкт-Петербург и станет для нас, детей, предвестником чего-то нового", - пишет Горелик.

Училась Ксения неважно, но всегда ровно держала спину, и наши мамы говорили нам, какая она симпатичная, - "похоже, она уже и сама это знала". "Мы пытались понять, восхищаемся мы ею или невидим ее. Учителей ее весьма средняя успеваемость, видимо, не смущала, английского у нее в предыдущей школе не было, ей пришлось нагонять полтора года по программе. Ее посадили со мной, - вспоминает журналистка, - потому что я была лучшая по английскому. Я должна была помогать Ксении. Она особо не старалась, и каждый раз, когда у нее на уроке что-то не получалось, учительница английского бросала на меня укоризненные взгляды".

"Однажды она пригласила меня к себе домой - эта новость вызвала переполох в моей семье и заставила одноклассников люто меня ненавидеть. Дверь мне открыл одетый в черное мужчина - я помню, в квартире было много людей, но я видела перед собой лишь то, чего еще никогда в жизни не видела: компьютер", - повествует автор статьи.

Когда мы прощались, Ксения рассказала, что они скоро переезжают в центр - папа будет мэром и будет работать с неким в то время никому не известным Владимиром Путиным. В качестве благодарности за помощь по английскому она подарила мне тот самый компьютер - она к тому моменту уже получила другой в подарок.

"Спустя 10 лет она стала знаменитостью, точнее, известным стало ее лицо. Оно стало олицетворением диких тусовок; она стала мелькать на страницах таблоидов, она появлялась в фривольном виде на фотографиях в бикини, по поводу которых негодовала вся Россия: раскованность воспринималась предательством в отношении великих социалистических ценностей, - продолжает Горелик. - Девочка, которая ребенком ходила в балетную студию при Мариинском театре и изучала искусство в Эрмитаже, теперь в подпитии вытанцовывала на столах в крохотных даже по российским понятиям платьицах с огромными вырезами, с удовольствием позируя перед камерами репортеров из "голубых" изданий".

"Протест пубертатного периода был направлен не столько против родителей; сегодня ее разгульную жизнь можно интерпретировать почти как политический бунт. Она протестовала против дихотомии "хорошая девочка - плохая девочка" (...) и стала идолом для молодежи", - передает автор.

В 2004 году она стала одной из ведущих российского аналога телешоу Big Brother и о ней заговорили даже в Госдуме: ее, тогда 23-летнюю, упрекнули в том, что она призывает к сексу без обязательств, и "заклеймили как опасность для общественной морали".

Ксения отреагировала шагами, которые можно интерпретировать как политические: создала молодежное движение "Все свободны", которое сама же финансировала, передает автор.

"Молодежное движение пыталось объединить то, что Ксения Собчак пытается объединить и сегодня, делая вид, что хочет стать президентом страны, в которой у нее против Путина нет ни малейшего шанса, а именно, любовь к родине с терпимостью в отношении всех тех, кто мыслит и чувствует иначе".

"В рамках системы, которую саму кидало из стороны в сторону, Собчак стала явлением. Если ее не любили и не восхищались ею, ей завидовали и ненавидели ее - причем от всей широкой российской души", - замечает писательница.

"Светская львица, которую на Западе назвали "первой It-Girl российского высшего общества", вела телешоу на окологосударственных каналах, опубликовала книгу о том, как выйти замуж за миллионера, искала себя в телепередаче "Блондинка в шоколаде", которая была посвящена преимущественно ей самой. (...) Этот образ был выбран неслучайно: она олицетворяла собой пример снобистской, разбрасывающейся долларовым купюрами московской поп-аристократии; такое ощущение, что для нее лучшим комплиментом было быть любимой и ненавистной одновременно. И тут, в одночасье, она повесила в шкаф короткое платье и надела очки", - пишет автор статьи.

Очки - круглые в толстой роговой оправе - скрыли ее "наивно-непристойный взгляд", который, возможно, был всегда наигранным и "от которого Ксения отказалась, как от чего-то, что вышло из моды". Долгое время, пишет автор, многие "не были готовы воспринимать всерьез то, что она хотела продемонстрировать своими очками: политический и общественный интерес, а также намерение задавать вопросы".

Теперь она сменила роль "блондинки в шоколаде" на роль интервьюера в одной из передач на критически настроенном в отношении власти онлайн телеканале.

"В 2011 году она неожиданно присоединилась к протестующим, выступавшим против Путина. Она стала выступать со сцены. Многие встречали ее неодобрительно, кто-то восхищался - однажды, к ее радости, ее даже задержали", - повествует журналистка.

"Она стремительно отказалась от роли гламурной светской львицы, превратившись в одну из самых заметных критически настроенных журналисток. Она стала задавать вдумчивые вопросы, продолжая рекламировать на Facebook детские коляски: ей этот шпагат удавался - позиционировать себя как личность и не занимать какой-то определенной позиции. Тем более удивительным стал ее прошлогодний маневр: она неожиданно заявила о своем намерении баллотироваться в президенты".

"Вначале она воздерживалась от антиправительственных заявлений. В Кремле потирали руки: своей кандидатурой она придавала выборам налет честной конкурентной борьбы, да и, привлекая молодых почитателей, Собчак потенциально повысить явку избирателей", - отмечает журналистка.

"В России проживают более 144 млн человек, однако тех, кто выиграл от того, что произошло после перестройки, всего несколько сотен. Середина пустует. Россия - страна проигравших (...), а Путин - неприкосновенный президент. Тем, кто утратил свою индивидуальность, он обещает, что тот будет частью великой, сильной и независимой нации, которой не нужны ни Евросоюз, ни НАТО. Аннексия Крыма вернула русским, прежде всего, осознание собственной значимости. Нужно мужество или даже сверхмужество, чтобы посреди избирательной кампании покуситься на это. Одним из самых решительных заявлений Собчак стало признание Крыма украинской территорией", - пишет Горелик.

"Избирательная кампания Собчак похожа на одно из ее шоу. Она точно знает, как воспользоваться моментом, понимает, как подать себя. В Иркутске она объявила о том, что подаст жалобу в Верховных суд против кандидатуры Путина в связи с тем, что российская Конституция запрещает быть президентом более двух сроков подряд. В ходе теледебатов с кандидатом от правоэкстремистской ЛДПР, у которого нет ни малейших шансов на победу, она так и сыпала заявлениями в связи с Крымом и Путиным и довела известного своими эскападами популиста до того, что тот назвал ее проституткой, а она в ответ облила его водой из стакана".

В ходе "турне по США" Ксения давала интервью известному американскому журналисту и была приглашена на завтрак к президенту Трампу, "она представляла себя в роли мессии, который выведет Россию из тьмы", говорится далее. "Опросы показывают, что ее знает 90% населения России, но лишь 10% готовы голосовать за нее. Но она может подождать".

"Путин, который рано или поздно должен будет освободить трон, серьезно подойдет к выбору преемника. Им может оказаться молодая женщина, которая соответствует всем критериям: у нее сохранились старые связи с нынешним царем, она не чужда лояльности - он сможет оказывать на нее определенное влияние. Она, будучи молодой женщиной, разительно от него отличается и может быть подана народу как доказательство перемен; на Западе она известна в той роли, которую Путин никогда не хотел играть. Но, главное, она так любима и нелюбима народом, что все может отличным образом остаться по-прежнему - в этой стране всегда есть две стороны и пустота между ними, а во главе стоит одинокое и не сомневающееся в себе Я", - подытоживает Лена Горелик.

Источник: Инопресса