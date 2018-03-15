В деле русского шпиона Франция очень осторожна

Алексис Буаселье, Le journal du dimanche au quotidien

В то время как британский премьер-министр Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля, Франция выступает против "неприемлемых действий", однако прямо не указывает на Москву, пишет журналист Le Journal du Dimanche Алексис Буаселье.

Британский премьер-министр в среду позволила себе очень жесткие слова в отношении России, вызвав дипломатический кризис с Москвой, говорится в статье. В то время как посол Великобритании в среду вечером потребовал "твердого ответа, скоординированного с нашими союзниками", Франция поддерживает британское правительство, но проявляет большую осторожность, напрямую не обвиняя россиян.

Официальный представитель правительства Бенжамен Гриво заявил, что Париж ждет "окончательных заключений и чтобы факты были полностью доказаны, прежде чем занять определенную позицию по вопросу такого рода; так привыкла поступать наша дипломатия".

Вечером Эммануэль Макрон высказался посредством коммюнике, осуждая "неприемлемую атаку" и напоминая об "обязательствах Франции по борьбе против безнаказанного использования химического оружия". Однако, в отличие от немецкого канцлера Ангелы Меркель, которая сказала, что она "крайне серьезно" относится к мнению британского правительства о виновности России, Макрон не прокомментировал эти обвинения, передает журналист.

Бывший французский премьер-министр Жан-Пьер Раффарен обошелся с британским правительством со строгостью. На телеканале LCI он заявил: "Тереза Мэй зашла слишком далеко в своей реакции, еще до получения результатов расследования, до появления максимально точных данных, позволяющих с уверенностью обвинять Россию". "Это называется эскалация напряженности, она и представляет опасность", - сказал Раффарен.

Такие заявления, в отличие от заявлений Терезы Мэй, отличаются уважительным отношением к России, играя посредническую роль в сложном международном контексте, когда Москва блокирует любую резолюцию, позволяющую установить перемирие в Восточной Гуте в Сирии, замечает Буаселье.

"Россия может остановить эту кровавую баню", - заявил постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатр, напоминая о том, что Москва "с учетом ее влияния на сирийский режим, а также с учетом ее участия в боевых действиях обладает способностью убедить режим и надавить на него всеми способами с тем, чтобы остановить это наземное и воздушное наступление".

Источник: Инопресса