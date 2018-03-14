Какие меры Великобритания может приять в связи с нападением на Скрипаля

Гидеон Рахман, Financial Times

"Фраза "незаконное применение силы российским государством против Великобритании" звучит как опасное упоминание военных действий. Однако именно так выразилась Тереза Мэй в Палате общин, говоря о покушении на двойного агента из России Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери", - пишет Гидеон Рахман в Financial Times.

"Почти наверняка впереди масштабная высылка российских дипломатов и разведчиков из Великобритании. Но маловероятно, что английскую футбольную команду попросят бойкотировать чемпионат мира по футболу, который начнется в России в июне. Это ощущалось бы скорее как наказание Англии, а не России", - указывает журналист.

"Вероятно, Великобритания перешагнет через новый порог и введет гораздо более жесткие меры против российских финансов и бизнеса. Богачи, связанные с Кремлем, использующие Лондон в деловых целях и для получения удовольствия, могут оказаться в фокусе недружелюбного внимания", - говорится в статье.

"Теперь Великобритания может ввести закон, подобный американскому "Закону Магнитского", который даст ей возможность не впускать влиятельных россиян, обвиненных в нарушениях прав человека. Люди, фигурирующие в британском "списке Магнитского", могут стать уязвимыми для ареста активов", - допускает Рахман.

"Также любопытно посмотреть, будут ли приняты меры, чтобы сделать менее комфортной жизнь видных российских олигархов, поселившихся в Лондоне", - указывает журналист.

Рахман напоминает, что многие - в том числе россияне - предполагали, что после референдума о "Брекзите" Великобритания будет рваться доказать, что не потеряла статус главного офшорного центра российского бизнеса. "Но теперь она, возможно, охотно откажется от такой чести", - говорится в статье.

Источник: Инопресса