Ксения Собчак пытается задать новый тон президентской кампании

Дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга Ксения Собчак пытается задать новый тон президентской кампании, но с благословения Кремля, пишет журналист Le Journal du Dimanche Антуан Мало.

"Нелегко быть "русской Пэрис Хилтон", в течение восьми лет вести "Дом-2" - довольно трешевую местную Loft Story - и не закрепить полученные навыки, - замечает автор. - Впрочем, эта молодая женщина, бросившись очертя голову в политику, при этом сохранила пост главного редактора журнала мод L'Officiel". "Отчасти ее проблема состоит в смешении жанров, - вздыхает политтехнолог Марина Литвинович, бывшая правая рука Гарри Каспарова, примкнувшая к команде Собчак. - К тому же я не могу запретить ей Instagram".

"36-летняя Ксения является приманкой этих президентских выборов, новым зверьком, появившимся в российском политическом зоопарке, где сосуществуют хищный зверь - Владимир Путин - и несколько старых объектов охоты: лидер крайне правых Владимир Жириновский и либерал-ветеран Григорий Явлинский", перечисляет Мало. "Она - единственное новое лицо, - подчеркивает оппозиционер Дмитрий Гудков. - Она молодая, умная, талантливая".

Журналист комментирует: "Безусловно, это так, однако для избирателя ее имя по-прежнему ассоциируется с шоу-бизнесом, со скандалами. Она пробовала кокаин, снималась на обложке Playboy. Сегодня она наберет максимум 1%. "Ее кандидатура превратит предстоящие выборы в трагифарс", - насмешливо сказал глава компартии Геннадий Зюганов. Но не факт, что без Собчак выборы 18 марта стали бы серьезнее: имя победителя известно".

Для хулителей Собчак останется марионеткой с этикеткой "кандидат от оппозиции", существующей в целях придания выборам достоверности. Ее семейные корни только усиливают недоверие: ее отец был одним из наставников Путина, говорится в статье.

Тем не менее, надо послушать - на русском, английском и даже на французском - как она устраивает разнос политике Путина, дабы понять, что она не послушная ветреница, какой ее хотят представить: кандидатка "против всех" изобличает аннексию Крыма и интервенцию в Сирии, бичует всеобщую коррупцию, защищает права гомосексуалистов, требует освобождения политических заключенных. "У меня такая же мечта, как у моего отца: восстановить демократию в России", - говорит она изданию JDD.

В 2012 году она входила в недолговечный координационный совет, собирающий основные голоса оппозиции. Ей пришлось за это расплатиться: ее телепередачи были прекращены, а к ней домой рано утром нагрянула полиция. "Она смелая и упрямая", - считает Литвинович. Готова ли она к настоящим опасностям? "Несомненно, у меня есть пределы, если будут гонения, но на данный момент я не знаю, где они находятся", - ответила она JDD.

Во всяком случае, она продемонстрировала, что умеет держать удар, полагает автор статьи. А удары поступают отовсюду, в том числе от оппозиционера номер один, которому помешали конкурировать на президентских выборах из-за темных судебных историй: от Алексея Навального. "Летом 2017 года, предчувствуя, что она выставит свою кандидатуру, он нам сказал, смеясь: лошадь (злобное прозвище Собчак) скоро выйдет из конюшни", - вспоминает Виталий Суканов, который до декабря работал с Навальным.

Однако Собчак смотрит далеко вперед. Она, подобно всем 40-летним оппозиционерам, убеждена, что Путин идет на свой последний мандат и на президентских выборах 2024 года откроется новая игра. "Мы все ждем своего часа", - проявляет нетерпение Дмитрий Гудков. После 18 марта Собчак намерена создать свою партию. "Она имеет виды на мэрию Санкт-Петербурга", - полагает Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы".

"Я не могу это подтвердить, - возражает она. - Можно быть уверенным лишь в том, что нынешний мэр - неподходящий человек для того, чтобы управлять моим родным городом". Все это было сказано с улыбкой. Ксения Собчак хорошо научилась это делать, отмечает Мало.

Истояник: Инопресса