Cтоит ли Англии участвовать в ЧМ по футболу?

Джейсон Гроувс, Кристиан Джайсин - Daily Mail

"Вчера вечером министры оказались под давлением сторонников точки зрения, что необходимо распорядиться о бойкоте чемпионата мира по футболу, предстоящего в России, - рассказывают Джейсон Гроувс и Кристиан Джайсин, корреспонденты The Daily Mail. - Копятся улики в пользу вовлеченности России в атаку с использованием нервно-паралитического газа в Солсбери, и члены парламента задались вопросом, надо ли Англии бойкотировать путинский ЧМ по футболу?

"Источники в Уайтхолле говорят, что всего за несколько дней следователи смогут точно сказать, причастна ли Россия к попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Вчера вечером один парламентарий назвал это нападение "наглым актом войны", - говорится в статье.

"Том Тугендхат, председатель комитета по иностранным делам Палаты общин, сказал, что министры должны призвать союзников присоединиться к скоординированному бойкоту ЧМ в рамках более широкого пакета наказаний путинского режима. Он назвал "экстраординарным" тот факт, что турнир проводится в стране, где "убийство - инструмент государственной политики", и призвал "оставить на повестке" бойкот", - передают журналисты.

"Бывший министр-лейборист Крис Брайант, председатель всепартийной парламентской группы по России, сказал, что для английской футбольной сборной будет "очень трудно" выступать на ЧМ, если будет доказано, что Москва причастна к нападению", - говорится в статье.

"Тереза Мэй вчера вечером сказала, что Великобритания "сделает что должно (...), если будет доказано, что спонсором покушения было [российское] государство", - передают авторы.

Министр обороны Гэвин Уильямсон пошел еще дальше. Он считает, что Великобритании следует показать, что Москва не может ею "помыкать". "Россия перешла в наступление, Россия стала агрессивнее, и нам пора по-другому реагировать на это", - заявил Уильямсон.

Источник: Инопресса