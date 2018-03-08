Трамп и Путин раскручивают спираль гонки вооружений

Дамир Фрас, Frankfurter Rundschau

Своей политикой Дональд Трамп и Владимир Путин приводят в действие спираль гонки вооружений, которая напоминает о временах холодной войны, уверен Дамир Фрас, журналист Frankfurter Rundschau.

"Взаимное гарантированное уничтожение" (англ.: mutually assured destruction, сокращенно MAD) - так называлась стратегия Рональда Рейгана, направленная против Советского Союза. "Особенно примечательным является то, что английское сокращение "MAD" означает также "сумасшедший" или "обезумевший", - отмечает автор.

"Спустя 35 лет после выступления Рейгана сумасшествие, кажется, снова прокладывает себе путь. Мир собирается повторить ошибки 1880-х. Грозит новая ядерная гонка вооружений, и слушая, например, президента Трампа, создастся впечатление, что Рейган восстал из своей могилы", - полагает журналист.

Опосредованная война, которую США и Россия ведут в Сирии, возродила старое мышление и аргументы прошлого. Помешательство на вооружении снова становится обыденностью, пишет автор.

"Трамп говорит, что он должен вооружаться, потому что вооружаются русские. Русские говорят, что они должны вооружаться, потому что вооружаются американцы. Кто ищет, тот всегда найдет объяснение", - замечает Фрас.

"Утверждение о том, что Путин хочет увеличивать свой ядерный арсенал только из-за желания, чтобы его всерьез воспринимали американцы, а в действительности у России нет ни денег, ни технологий, не работает: в СССР также не хватало многих вещей для облегчения жизни людей, однако в усилиях и деньгах для ядерного вооружения недостатка не было", - пишет журналист.

"Путин - хвастун, и Трамп тоже. Каждый хочет вернуть своей стране мировой авторитет, которым сегодня не обладают ни США, ни Россия. И это неутешительно. Оба держат в руках канистры с бензином и утверждают, что смогут с их помощью потушить пожар. Если огонь разгорится, в опасности окажется Европа", - заключает автор.

Источник: Инопресса