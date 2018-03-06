Производство сланцевой нефти растет

Маттиас Штрайт, Handelsblatt

По ожиданиям экспертов, через несколько лет на международном рынке будет больше сланцевой нефти, что поставит ОПЕК под давление, передает немецкая экономическая газета Handelsblatt.

Согласно последнему прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), к 2023 году мировой спрос на нефть повысится на 6,9 млн баррелей и составит 104,7 млн баррелей в день. Правда, 80% "нефтяной жажды" утолит бум сланцевой нефти. Остальные 20% покроют Бразилия, Канада и Норвегия. В итоге потребности в дополнительной нефти от ОПЕК не будет, говорится в статье.

"В ближайшие пять лет США оставят свой след на нефтяном рынке", - говорит глава МЭА Фатих Бирол. В общей сложности американцы производят более 10 млн баррелей нефти в день и недавно продвинулись ко второму месту в списке самых крупных стран-поставщиков нефти, пишет издание.

По оценке Информационного агентства энергетики США, к концу этого года США смогут добывать 11 млн баррелей нефти в сутки - и свергнут Россию с "нефтяного трона", говорится в статье.

При этом нефтяной картель ОПЕК остается в плену своей стратегии по сокращению добычи нефти, отмечает автор публикации Маттиас Штрайт. Несмотря на изначальное сомнение со стороны рынка, альянс действительно соблюдает соответствующее соглашение. Цена за баррель нефти со времени оглашения намерений по сокращению добычи до сегодняшнего дня выросла более чем на 20 долларов. Несмотря на то, что страны добывают меньше нефти, они остаются в плюсе благодаря выросшей цене, подсчитало МЭА.

Тем не менее, возможное сокращение добычи нефти на годы вперед может привести альянс к неприятностям, отмечает автор публикации. Так, российские концерны, например, "Роснефть", уже настаивают на том, чтобы добывать больше нефти.

Для потребителей прогноз МЭА несет хорошие новости. Дальнейший рост производства сланцевой нефти сделает цену на нефть относительно стабильной. Правда, в прошлом году в развитие новых месторождений снова было инвестировано мало средств. В результате найдено было менее 4 млрд баррелей "новой нефти". По оценке аналитического центра Rystad Energy, так мало нефти не добывалось с 1930-х годов, передает издание.