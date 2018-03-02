В Таиланде задержали Настю Рыбку и девять секс-инструкторов из России

Тиль Фэндерс, Фридрих Шмидт, Frankfurter Allgemeine

В Таиланде задержана сотрудница эскорт-агентства из Белоруссии, имеющая отношение к политике. Боясь депортации в Россию, она предлагает американским СМИ некую информацию о связях команды Дональда Трампа с Россией, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Полиция ворвалась в одно из помещений отеля Ibis Pattaya прямо во время "семинара". "На снимках, опубликованных в местных СМИ, 43 участника из России сидят на стульях (...), на многих из них футболки с надписью Sex Animator. При этом происходившее в зале тайского отеля совсем не напоминало Sex-Training, как было обещано организаторами, - по некоторым данным, за 4-дневный семинар участники заплатили около 1400 долларов. Сообщается, что в распоряжении местной полиции оказались видео с мероприятия с интимными сценами в исполнении двух участниц. Эти видеозаписи, как сообщали тайские СМИ, попали в руки полиции от одного недовольного участника семинара", - передает FAZ.

Эта жалоба и послужила причиной полицейской операции в одном из отелей в Паттайе, оплота секс-туризма, говорится в статье. "Однако за задержанием 10 устроителей мероприятия, по всей видимости, скрывается нечто больше, чем может показаться на первый взгляд. Выясняется, что среди задержанных была фигурантка другой эротической истории с политическим подтекстом: Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, провозгласившая себя "охотницей за олигархами" и "мастером соблазнения", - сообщают Тиль Фэндерс и Фридрих Шмидт.

В начале февраля этого года Рыбка оказалась одной из центральных фигур расследования, проведенного антикоррупционным активистом Алексеем Навальным, результатами которого он и поделился с общественностью, говорится в статье. "Соблазнительница" на своей странице в Instagram и в опубликованной книге рассказала о своих приключениях с российским миллиардером Олегом Дерипаской, в том числе о путешествии на яхте вдоль норвежского побережья в августе 2016 года, в котором помимо других "оплаченных моделей" принял участие и заместитель премьер-министра, влиятельный политик, специализирующийся на внешнеполитических вопросах, Сергей Приходько".

"Аудиозапись, опубликованная Рыбкой, свидетельствует о том, что во время поездки, которая пришлась на пик президентской кампании в США, обсуждались американо-российские отношения. Как сообщалось в американских СМИ, Пол Манафорт, какое-то время возглавлявший предвыборный штаб Трампа, якобы предлагал своему бывшему бизнес-партнеру Дерипаске отчеты о кампании", - сообщает издание.

В то время как Приходько предпочел остаться в тени и не стал предпринимать никаких юридических шагов, Дерипаска добился в судебном порядке блокировки интернет-сайта Навального (вскоре сайт возобновил работу). Кроме того, он подал иск против Насти Рыбки и ее ментора Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли - он и организует семинары по искусству соблазнения - в связи с публикацией материала без его личного, Дерипаски, согласия. "На слушаниях ожидается ажиотаж - многие СМИ заявили о намерении прислать в суд своих представителей. В России, - замечают авторы статьи, - афера вызвала не столько возмущение, сколько злорадство по поводу "неосторожного обращения" с эскортницами".

"Неудивительно, что Рыбка и ее соратники во что бы то ни стало хотят избежать возвращения в Россию. Тайские власти обвиняют их в отсутствии разрешения на работу и указывают на то, что срок действия визы Рыбки истек. Они намерены депортировать задержанных в Россию и запретить им въезд в страну на 10 лет. Находясь в заключении, Рыбка через Instagram забила тревогу: в России, уверена девушка, ей грозит смерть в тюрьме (...). Она попросила защиты от "политического преследования" у Соединенных Штатов. Она обратилась к американским журналистам, заявив о том, что раньше не могла многого рассказать, а теперь готова сообщить подробности о связях Трампа и Манафорта с Россией", - передает издание.

Кроме того, указывают авторы, "Алекс Лесли передал через доверенное лицо письмо в американское посольство в Бангкоке, в котором попросил для себя и других задержанных американского убежища". По заверениям Лесли, он готов предоставить фото-, видео- и аудиодоказательства "преступлений российского правительства".

"Чрезвычайно интересное совпадение или еще один поворот в этой истории? Во вторник в Бангкок отправился Николай Патрушев, бывший влиятельный руководитель ФСБ, который сегодня возглавляет Совет безопасности РФ. Там он встретился, в том числе, с министром обороны и замглавы правительства Таиланда Правитом Вонгсуваном. Как сообщается, речь шла о безопасности российских туристов в Таиланде". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал все слухи по поводу времени визита Патрушева "бессмысленными", резюмируют авторы статьи.

Источник: Инопресса