Администрация Трампа говорит, что собирается продать Украине противотанковые ракеты

Дэн Ламоте, The Washington Post

"В четверг администрация Трампа сигнализировала, что планирует продавать Киеву противотанковые ракеты Javelin, которые украинские войска смогут использовать в борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами", - сообщает Дэн Ламоте в The Washington Post.

Извещая Конгресс о намерении осуществить эти поставки, Госдепартамент сообщил, что это будет стоить 47 млн долларов. "Сделка предусматривает 210 ракет и 37 пусковых установок, а также обучение их использованию", - говорится в статье.

"Эта предложенная продажа внесет вклад во внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов за счет укрепления безопасности Украины, - говорится в заявлении Управления военного сотрудничества. - Система Javelin поможет Украине построить долгосрочные оборонные объекты, чтобы защищать свою независимость и территориальную целостность в соответствии с требованиями национальной обороны", - указывает журналист.

Как отмечает Ламоте, поставки ракет, изготовленных совместным предприятием Raytheon и Lockheed Martin, будут осуществляться на фоне заявлений президента Трампа и его соратников о том, что они строже обращаются с Россией, чем президент Обама.

Источник: Инопресса