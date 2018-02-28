Что скрывается за бразильским паспортом Ким Чен Ына?

Торстен Крауэль, Die Welt

Когда в 1994 году отец Ким Чен Ына пришел к власти в Северной Корее, местная экономика находилась в упадке. Очевидно, Ким Чен Ир боялся восстания собственного народа. На всякий случай он оформил два бразильских паспорта, говорится в материале немецкого издания Die Welt.

С помощью этих паспортов Ким Чен Ын и его отец Ким Чен Ир собирались путешествовать по миру или даже сбежать из Северной Кореи в случае, если ситуация станет безнадежной для режима, пишет журналист Торстен Крауэль.

Абсолютно новые паспорта якобы были оформлены в феврале 1996 года посольством Бразилии в Праге, а затем предоставлялись без единой визы и въездного штемпеля минимум в два посольства западных стран с просьбой оформить разрешение на въезд. Неясным остается, какие страны должны были оформить визы Кимам и было ли это сделано, отмечается в публикации.

Паспорт Ким Чен Ира был оформлен на имя Иджонга Чоя, родившегося в 1940 году в Сан-Паулу, родители неизвестны. Ким Чен Ын должен был путешествовать под именем Джозефа Пвага, родившегося 1 февраля1983 года также в Сан-Паулу, родители - Рикардо и Марсела Пваг.

Экономическая ситуация в Северной Корее на момент перехода власти к Ким Чен Иру была катастрофической, поясняет автор статьи. После восстания против него одного из армейских корпусов Ким Чен Ир пытался запугать будущих путчистов фильмом о физических способностях своей лейб-гвардии, однако ее существование, вероятно, не успокаивало Ким Чен Ира.

В начале 1996 года экономический застой грозил перейти в худший за все время голодомор на корейской земле. Таким образом, у Ким Чен Ира была основательная причина заранее позаботиться о безопасности для себя и своего сына, заключает Крауэль.

Источник: Инопресса