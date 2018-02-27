За освобождение режиссера Олега Сенцова

Зоя Светова, Libération

Журналистка и правозащитница, дочь советских диссидентов Зоя Светова обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой убедить Москву освободить украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного в 2015 году к 20 годам колонии. Обращение опубликовано в Liberation.

"Господин Президент, я, Зоя Светова, являюсь дочерью советских диссидентов, сидевших в тюрьме в 1980-е годы, - пишет автор обращения. - Я прекрасно распознаю сфальсифицированное дело и политических заключенных. Я знаю, что Олег Сенцов, Александр Кольченко и Алексей Чирний, обвиняемые по делу о так называемых "крымских террористах", подверглись столь тяжелым наказаниям просто потому, что они выступали против аннексии Крыма Россией в марте 2014 года. Именно по этой причине президент Путин не хочет освобождать Олега Сенцова - хотя за него вступились такие российские режиссеры, как Александр Сокуров и Андрей Звягинцев, известные во Франции и в Европе".

"Я горячо надеюсь, что Вы сможете убедить вашего российского коллегу в том, что стоит помиловать Олега Сенцова и других украинских политических заключенных, посаженных в тюрьму в России. Их не так много, несколько десятков человек. Однако каждый из них является жертвой "охоты на украинцев", инициированной российскими спецслужбами в России сразу после аннексии Крыма. Мы в России очень ждем вашей помощи, так как знаем, что страдают невинные", - продолжает Светова.

"Я готова свидетельствовать, что Олег Сенцов - поразительно талантливый и смелый человек. Даже под пытками он не признал своей вины. Мы просим Вас о помощи", - заключает правозащитница.

Обращение опубликовано в связи с проведенным накануне вечером за освобождение Олега Сенцова, который был организован движением "Новые диссиденты" и прошел в парижском кинотеатре Reflet Médicis, где был показан документальный фильм режиссера Аскольда Курова "Суд: Российское государство против Олега Сенцова". В акции участвовали бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира, радио France Culture, американский ПЕН-центр и фестиваль "Уикенд на Востоке", посвященный Украине, сообщает Libération.

Источник: Инопресса