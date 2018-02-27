Почему Россия защищает Иран от США в вопросе Йемена?

Том О'Коннор, Newsweek

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли раскритиковала Россию, которая заблокировала предложение осудить Иран в связи с обвинениями в нарушении санкций и разжигании волнений в Йемене, сообщает журналист Newsweek Том О'Коннор.

Хейли осудила Россию за поддержку "спонсирующего терроризм режима в Иране" и "варварского" правительства президента Сирии Башара Асада.

США обвинили Иран в тайных поставках оружия и ракет группировке шиитов-зейдитов, известной как "Ансар Аллах" или хуситы. Саудовская Аравия пытается вытеснить ее с тех пор, как в 2015 году та захватила столицу Йемена Сану. На фоне тупика в Йемене, который вызывает лишь все больше жертв и воодушевляет джихадистские группировки, США попытались сплотить мировые державы против Ирана. Однако Вашингтон столкнулся с трудностями по нескольким причинам.

Во-первых, пишет автор публикации, Иран - ведущий международный союзник России в Сирии. Иран с 2011 года поддерживал вооруженные силы Асада в борьбе с повстанцами и джихадистами.

Во-вторых, хуситы не подчиняются Ирану напрямую. "Ансар Аллах" широко известна как проиранская группа, и она часто поддерживала повестку Тегерана за рубежом. "Однако фактический союз между ними менее ясен. "Ансар Аллах" в основном состояла из шиитов-зейдитов. Это направление ближе к суннитскому исламу, чем ислам шиитов-двунадесятников, исповедуемый революционным правительством Ирана", - говорится в статье.

В-третьих, журналист указывает на то, что эксперты усомнились в доказательствах Никки Хейли. "Ансар Аллах" в начале ноября запустила так называемую баллистическую ракету "Буркан-2" по международному аэропорту Эр-Рияда. США и Саудовская Аравия заявили, что ракета, которую, по сообщениям, Эр-Рияд сбил с помощью американских средств ПВО, была передана "Ансар Аллах" Ираном в нарушение введенных против страны международных санкций. На ракете, по всей видимости, бала маркировка иранской компании-производителя, но ООН и эксперты обнаружили мало доказательств того, что Иран действительно поставил ракету", - пишет Newsweek.

Издание также напоминает, что США - единственная сторона, которая больше не поддерживает "ядерную сделку" 2015 года. Невзирая на мольбы сторон, подписавших соглашение, администрация Трампа отказалась подтверждать сделку и пригрозила вскоре от нее отказаться.

Разногласия стали частью более широкого конфликта между Ираном и Саудовской Аравией, десятилетиями борющимися за влияние в регионе, отмечается в статье. Они являются частью еще более масштабного конфликта между США и Россией. Россия в последние годы усилила активность в международных отношениях, стремясь противостоять, как считает Владимир Путин и его сторонники, гегемонии США на мировой арене.

"Если Россия использует свое право вето, чтобы заблокировать меры против опасного и дестабилизирующего поведения Ирана, тогда США и нашим партнерам будет необходимо предпринять против Ирана действия, которые русские не смогут заблокировать", - заявила Никки Хейли.

Источник: Инопресса