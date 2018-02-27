Ксения Собчак: женщина, выступающая против Путина

Только что была на вечеринках, а теперь в политике: телеведущая и светская знаменитость Ксения Собчак участвует в президентских выборах, которые пройдут 18 марта. Победить Владимира Путина она не сможет - во всяком случае пока, пишет Гудрун Дометайт на страницах немецкого издания Focus.

"Когда Валерия Попихина объявила Собчак "следующим президентом России", раздались аплодисменты. И смех. Конечно, это шутка. Ни один человек не верит, что такое произойдет. Не верит даже сама кандидатка, - пишет журналистка о встрече Собчак с избирателями в Калининграде. "В этой системе никто не сможет победить - кроме Путина", - призналась Собчак.

На протяжении нескольких недель 36-летняя Собчак разъезжает по стране, чтобы получить поддержку и подписи за свою кандидатуру на президентских выборах 18 марта. "Калининград при этом является одной из легких задач. Анклав считается ориентированным на Запад и способным к сопротивлению, ведь результаты кремлевской партии "Единая Россия" здесь регулярно оказываются хуже, чем в остальной части страны. По-другому дела обстоят в Чечне, где Собчак недавно выступала за освобождение одного правозащитника. Исламская республика почти на 100% является "путинской землей". "Лошадь" и другие существенно более грубые оскорбления кричали ей здесь вслед несколько темных персонажей с масками на лицах", - повествует автор.

На встречах с избирателями Собчак выслушивает жалобы людей - о коррупции в больницах, низких пенсиях и плохих жилищных условиях. "Уже одно это является редкостью среди российских политиков", - отмечает журналистка.

Собчак обещает, требует и протестует. Однако чего этим может добиться политик, который, по оценке близкого к Кремлю ВЦИОМ, получит 1,3% голосов, а по мнению независимых наблюдателей - до 6%? - задается вопросом Дометайт.

Критики по-прежнему считают кандидатуру Собчак заранее оговоренной игрой с Кремлем, говорится в статье. В отличие от Алексея Навального, Собчак критикует не лично Путина, а его политику. Возможно, это одно из правил игры, которое Собчак, по мнению политолога Дмитрия Орешкина, должна соблюдать. Возможно, свою роль играет и уважение к отцу Анатолию Собчаку, пишет автор.

Несмотря на то, что степень узнаваемости Собчак в стране равняется почти 100%, у нее есть и много противников. Так, немало людей советуют ей заботиться лучше о своем годовалом сыне, чем о политике. "Россия - консервативная страна", - отмечает автор.

По словам члена штаба Собчак Марины Литвинович, целью Ксении являются президентские выборы 2024 года, а также предшествующие им выборы в Государственную Думу и выборы мэра Москвы. Собчак собирается основать новую, праволиберальную партию, используя при этом базу данных, которую сформировал американский политтехнолог белорусского происхождения Виталий Шкляров с помощью нового программного обеспечения. По его словам, за сайтом Ксении стоит мощная система базы данных, в которую вовлечены избиратели.

Сама Собчак тем временем снимает интервью с избирателями и главными редакторами СМИ, отпуская колкости в сторону своего конкурента Явлинского, а также Навального, который, по ее мнению, своим призывом к бойкоту выборов принесет пользу только одному человеку: Путину. "В этом она, наверное, права, - пишет журналистка. - Сила Путина давно состоит в слабости оппозиции, которая никогда не была в состоянии сплотиться на долгое время. Проблемы с мобилизацией своего электората есть и у Путина спустя 18 лет у власти. Максимальная явка на выборах, по ожиданиям независимых наблюдателей, составит 55%".

Недавно ЦИК официально зарегистрировал Собчак в качестве кандидата. Но даже если бы ей отказали, кампания Собчак в любом случае станет "тестовым прогоном" на будущее, пишет автор в заключение.

Исчтоник: Инопресса