МИД Германии критикует российскую блокаду резолюции ООН

Россия заблокировала принятие резолюции о перемирии в сирийском конфликте, предложенную в Совбезе ООН Швецией и Кувейтом, сообщает немецкая Die Zeit. ВВС Сирии продолжают наносить авиаудары по Восточной Гуте.

"Предложенный проект резолюции предусматривал прекращение огня на срок до 30 дней и доступ спасателей. США, - отмечает издание, - сигнализировали о своей готовности поставить под резолюцией подпись".

В результате авиаударов сирийских правительственных сил при поддержке России в Восточной Гуте погибли несколько сотен человек, около 400 тыс. гражданских лиц находятся в окруженном городе, говорится в статье.

"Российский постпред в ООН Василий Небензя назвал проект резолюции далеким от реальности и указал на то, что Россия не даст добро на резолюцию в ее нынешней форме", - замечает издание.

Как сообщает автор публикации, МИД Германии подверг Россию жесткой критике в связи с тем, что Москва "защищает режим Асада даже на фоне тяжелейших нарушений международного права". По словам представителя внешнеполитического ведомства ФРГ, которого цитирует Die Zeit, "сложно представить, что члены Совбеза ООН не смогли прийти к единому решению (...), которое означало бы, по крайней мере, временную передышку для измученных сирийцев, в первую очередь взятых в кольцо мирных жителей Восточной Гуты, отданных на произвол жестокости и подвергающихся непрекращающимся авиаударам".

Василий Небензя, со своей стороны, обвинил добровольцев из "белых касок" в распространении ложной информации: гуманитарная организация, по словам российского постпреда при ООН, проводит хорошо оплачиваемую кампанию по дезинформации, чтобы опорочить сирийское правительство и его союзников. По его словам, в Восточной Гуте находятся тысячи боевиков, в том числе и тех, кто сотрудничает с "Аль-Каидой"*.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила о том, что без вмешательства России в Сирии не было бы разрушений и убитых. Ситуация, по мнению Науэрт, свидетельствует о том, что переговоры по Сирии в Астане потерпели крах, передает издание. На пятницу запланированы новые дебаты по резолюции, говорится в статье.

Источник: Инопресса