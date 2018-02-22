Адвокат лидера русской мафии отрицает свое участие в отмывание денег

EFE, La Vanguardia

"Хуан Антонио Унтория, адвокат предполагаемого беглого босса русской мафиозной группировки "Тамбовская" Геннадия В.Петрова, заверил, что никогда не участвовал "ни в одной подозрительной операции", потому что все надлежащим образом декларировалось в финансовых органах и никогда не было "проблем с отмыванием денег", - сказано в материале испанского информагентства EFE, опубликованном La Vanguardia.

"Давая показания в качестве обвиняемого на судебном процессе в Национальной судебной коллегии, Унтория сказал, что никогда не сообщал властям о существовании подозрительных финансовых операций, потому что "единственные операции, которые осуществлялись, были с недвижимостью" и все они были законными", - говорится в статье.

"Отвечая на вопросы прокурора об операции, в которой якобы был замешан бывший российский министр Леонид Рейман (партнер Петрова), Унтория рассказал, что помог собрать 6 млн евро из разных стран происхождения, чтобы купить участок под застройку, который позднее был продан Рейману, но что все делалось по закону", - пишет издание.

"Однако прокуратура полагает, что в реальности это Унтория разработал структуру фирм Петрова и способствовал переводу из "налоговых убежищ" в Испанию денег, конечным пунктом которых была Россия. Есть данные о переводе валюты, эквивалентной более 16 млн евро, из таких стран, как Виргинские острова или Панама, в числе других", - пишет издание.

Источник: Инопресса