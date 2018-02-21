Интерес к войне на востоке Украины сильно ослаб

В Донбассе тлеет война, и это касается всей Европы и даже Киеве. Российская стратегия "заморозки" конфликта сработала, пишет на страницах Neue Zürcher Zeitung Гвендолин Зассе, директор Центра восточноевропейских и международных исследований в Берлине и профессор Оксфордского университета.

"Война, которая длится долго, постепенно становится нормальным явлением, - пишет Зассе, напоминая, что война на Украине унесла уже больше 10 тыс. жизней. - Это война, которая касается всей Европы и при этом не считается таковой".

Война в Донбассе кажется далекой Киеву, которому не хватает инициатив и политической воли, чтобы работать над конкретным решением конфликта, полагает Зассе.

Для киевской власти "война служит скорее оправданием затяжных реформ, а не поводом для усилий по установлению мира и для политики, ориентированной на потребности жителей, которые покинули самопровозглашенные "народные республики" Донецка и Луганска или остаются на их территории", уверена политолог. "Новый закон, предполагающий реинтеграцию оккупированных Россией территорий, не содержит конкретных шагов в направлении реинтеграции. В первую очередь речь идет об обозначении России как оккупационной державы", - отмечает Зассе.

"Другие конфликты, тлеющие на территории бывшего СССР, обозначаются как "замороженные". В отношении Донбасса "замораживание конфликта" заранее рассматривается как вид стратегии и лучший вариант действий. Это ложное заключение, упускающее из виду настоящую и будущую реальность нерешенного конфликта, так как оно внушает, что процесс и его последствия якобы поддаются контролю. Намного более вероятным при таком сценарии является потеря политического контроля всеми сторонами, что проложит путь для иных - преступных и силовых - структур", - рассуждает автор.

"В целом война привела к результату, обратному тому, чего надеялась достичь Россия своей поддержкой "народных республик": идея об украинском государстве укрепилась и объединяет разные части страны больше, чем прежде; ориентация Украины на Запад также не стоит под вопросом", - констатирует Зассе.

Тем не менее, интегративная идентичность, возникшая в результате конфликта в Донбассе и являющаяся хорошим основанием для будущего украинского государства, будет иметь политические последствия только тогда, когда Киев, Москва, Берлин, Париж, Брюссель и Вашингтон сделают приоритетом мирный процесс, подытоживает эксперт.

Источник: Инопресса